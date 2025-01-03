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心情焦躁不堪？木質香讓你不知不覺就放鬆

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要讓心情不要躁動、冷靜下來，像是書房、工作區域，都很需要這樣穩定的狀態，但常常壓力太大難以靜下來，就推薦不妨可以選用木質調的擴香，透過平靜的香氣讓自己從焦慮中抽離。

＃KK GOOD LIFE 北國之秋居室擴香，120ml、售價1280元

KK GOOD LIFE,Urban Apothecary,SLLIG,香氛,擴香,。（圖／品牌提供）

除了髮絲保養之外，保養達人Kevin再度成立香氛品牌KK GOOD LIFE，首度推出三支擴香單品，其中，北國之秋以中性的木質調為主，可以散發出寧靜慵懶的森林氣息，透過柏樹木香與檸檬、紅醋栗帶來清新的前味，中調散發淡雅的白花香氣，最後岩蘭草讓餘韻更為悠長。

＃Urban Apothecary 經典系列精油擴香 赤松，售價2090元

KK GOOD LIFE,Urban Apothecary,SLLIG,香氛,擴香,。（圖／品牌提供）

英國的頂級天然香氛Urban Apothecary黑色簡約設計可以融入各種氛圍的家庭空間，高濃度的天然精油成分，可以散發出迷人的氣息，而赤松運用雪松、松針與綠檀的木質調香氣，展現出沉穩內斂的氛圍，宛如深入木芯的暖意與放鬆感，是優雅又大氣的味道。

＃SLLIG 空間香氛袋 山韻，售價480元

KK GOOD LIFE,Urban Apothecary,SLLIG,香氛,擴香,。（圖／品牌提供）

不喜歡在房間擺擴香，想在書架位置或是抽屜增添迷人的氣息，實用度極高的空間香氛袋可以收納在各種角落，質感帆布袋裡面包裹純天然礦石「蛭石」，透過與生俱來的氣孔讓香味可以持續綻放，其中，山韻的味道是集結雪松、麝香、松針、檀香木等，讓人彷彿置身山林享受森林浴的暢快。

關鍵字：

KK GOOD LIFE, Urban Apothecary, SLLIG, 香氛, 擴香

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