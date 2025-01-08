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「南台灣最大」誠品第一季試營運！挑高10米的雙層書店延續埕靈魂

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▲誠品生活,誠品,吳旻潔,書店,。（圖／誠品生活）

▲南台灣最大誠品生活即將開幕。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導

誠品生活在8日宣布全新的「誠品生活台南」獨棟的街邊店即將在第一季試營運，更公開空間設計3D圖，攜手知名建築師羅耕甫規劃有機綠建築，整個店面以4層樓6000坪的規模，是「南台灣最大店」，誠品董事長吳旻潔更指出，2024誠品生活（含書店）業績成長8%、誠品線上成長17%，未來將提供更多身心靈的豐富療癒內容。

▲誠品生活,誠品,吳旻潔,書店,。（圖／誠品生活）

▲挑高10米的雙層書店設計。（圖／品牌提供）

「南台灣最大書店」誠品生活台南預計在2025年第一季試營運，8日搶先曝光空間設計3D圖，市內空間由亞洲最大誠品的建築師蕭博文操刀，整間店面設計以「埕」為靈魂貫穿，整個外型設計，最具辨識度的就是8米寬百階景觀大步梯，可以從戶外景觀拾級而上，店內則是有挑高10米的雙層書店閱讀殿堂，設計已獲得「TAC世界設計大獎商業概念獎」。

▲誠品生活,誠品,吳旻潔,書店,。（圖／誠品生活）

▲與在地咖啡廳合作的舒壓空間。（圖／品牌提供）

誠品生活台南店址位於台南新興園區，一旁就是全台最大日式燒肉碳佐麻里，距離遊客最愛的國華街、安平古堡約15分鐘車程，在店內也與台南在地合作的咖啡廳，同時也引進台灣設計師品牌、餐廳、居家生活美學等內容，打造人們可以歡聚交流的文化生活聚所。

▲誠品生活,誠品,吳旻潔,書店,。（圖／誠品生活）

▲誠品生活台南也會引進各種台灣設計師品牌。（圖／品牌提供）

無印良品前年積極展店，近期也在過路客眾多的熱門地點佈局，近期在板橋車站環球購物中心二樓開設破400坪大的「車站門市」，提供豐富的男女裝、美妝保養品、家具家用品及文具，還包括食材點心、冷凍食品跟調味料，還有在地唯一繪本交換服務。

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

誠品生活, 誠品, 吳旻潔, 書店

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