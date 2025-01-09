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Jessica寬大西裝外套配香奈兒圍巾抗寒　照秀招牌美腿

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▲▼Jessica 。（圖／公關照）

▲Jessica搭配香奈兒黑白圍巾保暖。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日天氣冷颼颼，多數人都是披上羽絨外套就出門，以看起來不像「米其林寶寶」的標準就算穿搭合格，其實冬日裝扮除了羽絨衣還有更多有趣選擇，人在加州的南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）就是時尚好手，她熱愛各式Oversize寬大的西裝外套，裡面可以多層次搭配達保暖效果，再配上香奈兒（CHANEL）圍巾，質感與時尚指數激升。

▲▼Jessica 。（圖／公關照）

▲Jessica熱愛多層次穿搭，Oversize西裝外套下配香奈兒開襟衫與白T恤。（圖／翻攝jessica.syj IG）

寒冷冬日投資一款好質感的圍巾有其必要，Jessica選擇簡單大方的黑色款香奈兒圍巾，僅有滾白邊與香奈兒雙C Logo裝飾，樣式經典，沒有過時的疑慮；而她的冬季服裝色調也很簡單，僅有黑、白色與牛仔褲，配上圍巾、香奈兒包或白色ALAÏA即相當時髦。

▲▼Jessica 。（圖／公關照）

▲Jessica穿俏麗牛仔裙配黑色貼腿褲與白襪，盡顯美腿優勢。（圖／翻攝jessica.syj IG）

Jessica的冬季外套獨鍾絨布材質的Oversize西裝外套，內搭香奈兒黑色開襟衫與白T恤，洋蔥式穿搭法在溫度變化時應對更靈活，此外，冷冷的天也能展現美腿優勢，她穿牛仔短褲搭配黑色貼腿褲與白襪，相當吸睛。

▲▼Jessica 。（圖／公關照）

▲Jessica拎ALAÏA約93,000元的白色長型肩背包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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關鍵字：

Jessica, 鄭秀妍, 香奈兒, CHANEL

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