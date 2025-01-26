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寶璣用上2項老工藝造蛇年錶　Franck Muller連錶殼都是蛇曲線

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▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲寶璣結合機刻雕花和鐫刻工藝的Classique 7145 Lunar New Year 2025 腕錶限量8只，2,407,000元。（圖／寶璣提供）

記者陳雅韻／台北報導

歡喜迎接蛇年來到，瑞士腕錶品牌各自發揮所長，創作別具特色的蛇年錶，寶璣（Breguet）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）均採用2種以上古老裝飾工藝展現靈蛇姿態；Franck Muller則是連錶殼都如蛇一般蜿蜒，不對稱的優美線條令人莞爾。

古老裝飾工藝
寶璣限量8只的Classique 7145 Lunar New Year 2025 腕錶，結合機刻雕花和鐫刻工藝，首先於面盤刻繪靈蛇與背景細節後，再覆以黑色塗層營造深邃感，緊接著手工機刻雕花和拋光，並為葉片塗覆半透明微繪塗料，創造迷人的深淺綠調。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之蛇年鉑金錶，限量25只。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之蛇年腕錶，於今年開啟新一輪迴圈，雕刻大師於面盤雕琢出眼鏡蛇的鱗紋和岩石的斑駁紋路，隨後由琺瑯彩繪大師進行兩階段裝飾，先以大明火琺瑯工藝繪製出漸變色調的背景，再運用日內瓦傳統微繪琺瑯技法繪出植物圖案，並在表面覆以一層透明釉層，優美景緻襯托蛇的氣勢，粉紅金與鉑金錶款各限量25只。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲積家Reverso Tribute Enamel Snake翻轉系列琺瑯蛇年紀念腕錶，3,610,000元。（圖／積家提供）

積家也集合自家珍稀工藝工作坊琺瑯大師與鐫刻大師之力，催生出Reverso Tribute Enamel Snake翻轉系列琺瑯蛇年紀念腕錶，運用鮮明的黑金色對比，從亮澤的黑色大明火琺瑯面盤翻至錶背，可欣賞同樣以黑色大明火琺瑯為背景，呈現盤踞於18K金質祥雲之間的手工鐫刻靈蛇，蛇身的拋光表面和鱗甲小細節皆以黑色銠金屬手工勾勒而成，相當精緻。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲Franck Muller不對稱錶殼設計的SILHOUETTE CX SNAKE腕錶全台限量5只。（圖／Franck Muller提供）

大膽創意取勝
Franck Muller發揮大膽創意，打造錶殼不對稱的Silhouette CX Snake腕錶，18K玫瑰金錶殼的優美曲線如同蛇前行的姿態，製作難度也比傳統錶殼高，搭配的藍寶石水晶鏡面也經過重新設計打造，才能達到兼具防水與美觀的境界，而面盤採用雪花鑲嵌技術鑲嵌綠寶石展現蛇形圖案，只見蛇身與蛇尾的設計流露神祕氣息，台灣限量5只。

▲▼蛇年錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Moments系列2025蛇年限定腕錶18K玫瑰金款限量8只。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）、Arnold & Son蛇年錶則美如一副畫。海瑞溫斯頓Moments系列蛇年限定腕錶，分別以18K玫瑰金錶款展現白晝風情，18K白金款象徵夜晚，主角是從林間探出的靈蛇，身旁的花卉點綴彩色寶石，搭配12時位置的祖母綠型切工鑽石與鑲鑽錶圈，貴氣華美，兩種材質各限量8只；Arnold & Son恆久月相系列41.5 紅金蛇年腕錶則上於標誌性的白色珍珠母貝碩大明月下，呈現匍匐於銀杏樹上的18K玫瑰金精雕靈蛇，予人寧靜卻充滿力量的獨特感受。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son Perpetual Moon恆久月相 41.5 紅金蛇年腕錶限量8只，約2,200,000元。（圖／Arnold & Son提供）

向來充滿創意的HUBLOT（宇舶），以藝術手法打造限量88只的Spirit of Big Bang 金蛇限量腕錶，雷射加工技術精雕細琢的立體金蛇躍上鏤空錶盤，盤繞於兩個計時小錶盤之間，巧妙勾勒出象徵無限符號與華人喜愛的幸運數字「8」字，黑色陶瓷製的錶殼與錶圈均雕刻蛇鱗紋理，搭配同樣飾以蛇麟圖案的橡膠錶帶，更加生動，酷酷的設計展現潮流感。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT限量88只的Spirit of Big Bang 金蛇限量腕錶，1,083,000元。（圖／HUBLOT）

小細節現驚喜
即便沒有蛇盤踞面盤當主視覺，藏於小細節的設計也令人驚喜。百年靈（Breitling）限量200只的復仇者B01計時碼錶44赤蛇限量版，承襲如手榴彈的凹槽錶冠、寬大的方形計時按鈕等霸氣設計，亮點在於9時位置小秒盤有一隻紅色眼鏡蛇呼之欲出，而計時長針形狀形似蛇信，錶底亦有一條盤踞的鮮紅色蛇身，呼應此軍錶的強悍特質。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Avenger復仇者B01計時碼錶44 Cobra赤蛇限量版全球限量200只，241,000元。（圖／百年靈提供）

浪琴表（Longines）則攜手大陸藝術家鄔建安創作「靈蛇獻寶」，描繪出嘴銜靈芝的蛇圖案，鐫刻於限量2025只征服者復刻系列蛇年生肖限量腕錶的錶背上，面盤則是喜氣的紅色漸層設計，滿足想要擁有低調款生肖錶的收藏家；名士（Baume & Mercier）也以低調手法詮釋利維拉Baumatic 日期腕錶蛇年特別版，細看山海紋飾面盤其實隱藏著一條靈蛇，黑色蛇的圖形始於「巳蛇」所對應的東南方位，蛇頭則向九時方向蜿蜒伸展開來，呼應蛇早上7 至9 時出現被視為吉兆，有趣的是秒針呈現彎曲狀猶如蛇信，而藍寶石水晶玻璃錶背上印有鍍金蛇形圖案呼應主題。

▲▼ 蛇年錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表限量2025只征服者復刻系列蛇年生肖限量腕錶，102,100元。（圖／浪琴表提供，以下同）

▲▼蛇年錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表征服者復刻系列蛇年生肖限量腕錶的錶背鐫刻靈蛇圖案。

▲▼蛇年錶 。（圖／公關照）

▲名士打造限量200只地利維拉蛇年特別版限量腕錶。（圖／名士提供）

►MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪

►林曉同靈蛇之舞珠寶神秘優雅　環抱重量級彩寶吸睛

關鍵字：

蛇年, 寶璣, 江詩丹頓, 積家, HUBLOT, Franck Muller, Arnold & Son, 海瑞溫斯頓, 百年靈, 浪琴, 名士

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