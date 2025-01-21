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1.6萬入手Tiffany微笑手鍊　還可做公益保育海洋

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▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Tiffany T Smile公益絲繩手鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想擁有一件Tiffany & Co.的珠寶的夢想更近一些，同時還能做慈善！Tiffany開啟保護海洋計畫「Love For Our Oceans」，承諾向大自然保護協會捐出約3269萬元（100萬美元），以支持其於2030年前保護40億公頃海洋的目標，特別推出Tiffany T Smile公益絲繩手鍊系列，結合REPREVE® Our Ocean™再造聚酯纖維繩製成手環搭配18K金微笑墜飾，16,000元即可入手，品牌即起至2026年10月14日，每售出一條手鍊會捐出約3,269元（100美元）給大自然保護協會。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Tiffany T Smile公益絲繩手鍊18K金搭配Tiffany藍色絲繩手鍊（由上至下）16,000元，18K玫瑰金鑲鑽款33,000元，18K玫瑰金紅繩款16,000元。

Tiffany T Smile公益絲繩手鍊系列的纖維繩，由100%來自於流入海洋的廢棄塑料瓶回收再製的REPREVE® Our Ocean™ 再造聚酯纖維繩製成，共有Tiffany藍色、紅色與黑色款式，搭配18K金或玫瑰金製的T Smile微笑弧線，另有鑲嵌鑽石的版本，邀精品迷藉由戴上公益手鍊響應海洋保育計畫，為大自然保護協會募集善款。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Save The Children慈善系列B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊，26,800元。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗（BVLGARI）則自2009年起與Save the Children救助兒童會展開合作，推出Save the Children慈善珠寶系列已在全球募得 1.15 億美元，幫助了來自 39個國家的230萬名兒童，提供教育、急難救助及對抗貧窮，目前由2024年初成立的寶格麗基金會接手繼續此計畫，以全球兒童福祉為優先任務。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊，24,000元。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, BVLGARI, 寶格麗

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