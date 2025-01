1.6萬入手Tiffany微笑手鍊　還可做公益保育海洋

▲模特兒佩戴Tiffany T Smile公益絲繩手鍊。(圖/Tiffany提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

想擁有一件Tiffany & Co.的珠寶的夢想更近一些,同時還能做慈善!Tiffany開啟保護海洋計畫「Love For Our Oceans」,承諾向大自然保護協會捐出約3269萬元(100萬美元),以支持其於2030年前保護40億公頃海洋的目標,特別推出Tiffany T Smile公益絲繩手鍊系列,結合REPREVE® Our Ocean™再造聚酯纖維繩製成手環搭配18K金微笑墜飾,16,000元即可入手,品牌即起至2026年10月14日,每售出一條手鍊會捐出約3,269元(100美元)給大自然保護協會。





▲Tiffany T Smile公益絲繩手鍊18K金搭配Tiffany藍色絲繩手鍊(由上至下)16,000元,18K玫瑰金鑲鑽款33,000元,18K玫瑰金紅繩款16,000元。

Tiffany T Smile公益絲繩手鍊系列的纖維繩,由100%來自於流入海洋的廢棄塑料瓶回收再製的REPREVE® Our Ocean™ 再造聚酯纖維繩製成,共有Tiffany藍色、紅色與黑色款式,搭配18K金或玫瑰金製的T Smile微笑弧線,另有鑲嵌鑽石的版本,邀精品迷藉由戴上公益手鍊響應海洋保育計畫,為大自然保護協會募集善款。

▲寶格麗Save The Children慈善系列B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊,26,800元。(圖/寶格麗提供,以下同)

寶格麗(BVLGARI)則自2009年起與Save the Children救助兒童會展開合作,推出Save the Children慈善珠寶系列已在全球募得 1.15 億美元,幫助了來自 39個國家的230萬名兒童,提供教育、急難救助及對抗貧窮,目前由2024年初成立的寶格麗基金會接手繼續此計畫,以全球兒童福祉為優先任務。





▲寶格麗Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊,24,000元。