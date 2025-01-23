乾燥細紋OUT！冬季「5款乳霜」推薦　一抹就有感

記者曾怡嘉／綜合報導

進入冬季，膚況格外躁動敏感，尤其經歷夏天的曝曬，不僅肌膚容易缺水也失去彈性光澤，連帶易出現乾燥細紋等困擾。盤點補水乳霜讓你的肌膚在乾冷時依然保持水潤，就連敏弱肌膚也能夠安心使用。

▲BIO UP 皺效爆水全能霜，50g，3,680元。

以品牌獨家雞尾酒配方協同絲絨黑玫瑰專利成分，達到成分美白及水凝質地等升級功效，快速給予肌膚神救援，加強精準且高效的有感保養成分，積極為肌膚補水、維持彈性，由內而外煥發肌膚的勻亮光澤。

▲dermalogica 德卡多重維他命超能乳霜，50ml，3,900元。

適用所有膚質，特別是面臨壓力顯現出的細紋、彈力不足、缺水或暗沉等膚況，一抹提供滿滿營養並提升肌膚強韌度，可修護並預防壓力肌膚問題。

▲醉象 多胜肽緊緻抗老霜，50ml，2,350元。

抹在肌膚上一抹吸收，富含9大胜肽、胺基酸等成分，能立即改善膚色及緊緻度，淡化細紋、皺紋，讓臉蛋嫩出新高度。

▲A.M Fairyland 再生希望精萃霜，50g，1,680元。

蘊含高濃度玻尿酸與頂級植萃精油，深層滋養肌膚，減少乾紋與暗沉，讓肌膚散發自然光，結合高效保濕、修護與提亮功能，一次到位。

▲碧麗妃 紅玉恆潤修護膜力霜，40g，4,300元。

萃取薔薇果、雪絨花最高活性的瞬間，每一滴純淨菁萃皆蘊含豐沛的天然能量，破解受損老化根源，搭載著雙膜科技，將高奢植萃抗老能量完整封存。