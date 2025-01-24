沛納海為探險家打造強悍錶　時標、夜光面積加大易讀性提升

▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Mike Horn限定版腕錶，366,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）與探險家Mike Horn攜手合作超過20年，再度以他之名打造強悍錶款，推出Submersible QuarantaQuattro Mike Horn 限定版腕錶，由於是專為挑戰極限的活動而生，搭載P.900自動上鍊機芯，具3日動力儲存，防水深度達300米。





▲沛納海與品牌大使Mike Horn合作超過20年。





▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Mike Horn限定版腕錶配備藍色直紋磨砂面盤，藍色是Mike Horn系列腕錶的代表色彩。

擁有44毫米大錶徑的沛納海Submersible QuarantaQuattro Mike Horn 限定版腕錶採用磨砂精鋼錶殼，搭配藍色直紋磨砂面盤，藍色正是Mike Horn系列的代表色，新設計是時標的直徑增加20%，Super-LumiNova® X1夜光的表面積亦增加45%，以及小秒盤搭配黃色指針，均大幅提升易讀性；此外，單向旋轉錶圈鑲拋光藍色陶瓷，以防止撞擊受損，配有藍色橡膠錶帶與藍色雙材質兩款錶帶，讓錶主能輕鬆轉換風格。

▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Mike Horn限定版腕錶的錶背鐫刻Mike Horn的簽名。

萬寶龍（Montblanc）也從探險擷取靈感，受法國小說家朱爾凡爾納（Jules Verne）1872年出版的著名小說《環遊世界80天》啟發，推出限量360只的明星傳承系列世界時區「環遊世界80天」腕錶，搭載自製MB 29.20自動上鍊機芯，具備世界時區複雜功能，面盤呈現以北極為視角的世界地圖，以金色標示了《環遊世界80天》主角霍格旅程的完整路線，而他出發的城市倫敦也特別以金色顯示，旋轉圓盤會從淺藍色代表白晝，深藍色則象徵夜晚。





▲萬寶龍明星傳承系列世界時區「環遊世界80天」限量款360，257,200元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

明星傳承系列世界時區「環遊世界80天」腕錶的錶背亦有看頭，萬寶龍採用3D雷射鐫刻技法，展現小說的交通工具大象奇烏尼、鐫刻印度城市阿拉哈巴德堡、蒙古汽船、日本傳統寺廟「橫濱弁天神社」，以及「大印度半島鐵路公司」機車圖案，連錶帶都是冒險旅程的一部分，襯裡上壓印了旅程中發現的中國古錢幣和變形蟲葉形圖案，讓實用的世界時區錶充滿故事性。







▲萬寶龍明星傳承系列世界時區「環遊世界80天」限量款360，錶背鐫刻印度城市阿拉哈巴德堡圖案。