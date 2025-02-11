寶璣錶盤勾出一顆紅心　浪漫情人節錶限量28只

▲寶璣限量28只的Reine de Naples 9915 腕錶情人節限量版，1675,000元。（圖／寶璣提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）為情人節創作甜蜜錶款，發表限量28只的Reine de Naples 9915腕錶，於珍珠母貝面盤外圈鑲嵌美鑽，再逐漸變成漸變色彩排列的粉紅色藍寶石，到6時至9時位置之間則連接由紅寶石勾勒的心型圖案，浪漫示愛。





▲寶璣於珍珠母貝面盤鑲嵌鑽石與粉紅色藍寶石呈現漸變色彩，再於6時至9時位置之間連接由紅寶石勾勒的心形圖案。

寶璣Reine de Naples 9915情人節腕錶不僅面盤吸睛，錶圈也鑲嵌美鑽齊放閃，而錶殼連接紅色錶帶的立體錶耳，則運用雪花鑲嵌工藝鑲嵌大小不一的美鑽，閃耀璀璨光芒，錶冠也飾以一顆凸圓形切割紅寶石，風格華美；透明錶背則可欣賞寶璣 537/3 型自動上鍊機芯，其鉑金自動盤裝飾圓形麥穗紋的手工機刻雕花圖案，正是寶璣一大特色。





▲GP三金橋陀飛輪紅寶石之心腕錶，6,528,000元。（圖／GP提供）

因愛而生的品牌GP（Girard-Perregaux，芝柏），也為情人節推出象徵熱情的紅色錶款，品牌源自創辦人夫婦Constant Girard與Marie Perregaux的姓氏，1867年Constant Girard更在妻子的支持下首創三金橋陀飛輪，1889年獨特的三金橋設計在巴黎世博會一舉成名，創辦人夫婦的深情啟發當代創作，打造三金橋陀飛輪紅寶石之心腕錶，以代表熾熱意之心的面盤，凸顯永恆經典的三金橋。

