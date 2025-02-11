fb ig video ETtoday search mobile

寶璣錶盤勾出一顆紅心　浪漫情人節錶限量28只

>

▲▼Breguet,GP 。（圖／公關照）

▲寶璣限量28只的Reine de Naples 9915 腕錶情人節限量版，1675,000元。（圖／寶璣提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）為情人節創作甜蜜錶款，發表限量28只的Reine de Naples 9915腕錶，於珍珠母貝面盤外圈鑲嵌美鑽，再逐漸變成漸變色彩排列的粉紅色藍寶石，到6時至9時位置之間則連接由紅寶石勾勒的心型圖案，浪漫示愛。

▲▼Breguet,GP 。（圖／公關照）

▲寶璣於珍珠母貝面盤鑲嵌鑽石與粉紅色藍寶石呈現漸變色彩，再於6時至9時位置之間連接由紅寶石勾勒的心形圖案。

寶璣Reine de Naples 9915情人節腕錶不僅面盤吸睛，錶圈也鑲嵌美鑽齊放閃，而錶殼連接紅色錶帶的立體錶耳，則運用雪花鑲嵌工藝鑲嵌大小不一的美鑽，閃耀璀璨光芒，錶冠也飾以一顆凸圓形切割紅寶石，風格華美；透明錶背則可欣賞寶璣 537/3 型自動上鍊機芯，其鉑金自動盤裝飾圓形麥穗紋的手工機刻雕花圖案，正是寶璣一大特色。

▲▼Breguet,GP 。（圖／公關照）

▲GP三金橋陀飛輪紅寶石之心腕錶，6,528,000元。（圖／GP提供）

因愛而生的品牌GP（Girard-Perregaux，芝柏），也為情人節推出象徵熱情的紅色錶款，品牌源自創辦人夫婦Constant Girard與Marie Perregaux的姓氏，1867年Constant Girard更在妻子的支持下首創三金橋陀飛輪，1889年獨特的三金橋設計在巴黎世博會一舉成名，創辦人夫婦的深情啟發當代創作，打造三金橋陀飛輪紅寶石之心腕錶，以代表熾熱意之心的面盤，凸顯永恆經典的三金橋。

►情人節錶月娘放送愛心　Blancpain連秒針都是邱比特穿心箭

►Dior不對稱錶紅得時髦　鑲黑鑽低調奢華

關鍵字：

Breguet, 寶璣, GP, 芝柏, Girard-Perregaux

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

情人節錶月娘放送愛心　Blancpain連秒針都是邱比特穿心箭

情人節錶月娘放送愛心　Blancpain連秒針都是邱比特穿心箭

貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡

貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡

亞莉安娜慘成時尚災難　透視bra竟像兩塊OK繃

亞莉安娜慘成時尚災難　透視bra竟像兩塊OK繃

勞力士忍痛喊停　旗下品牌寶齊萊走入歷史 米倉涼子露香肩秀珍稀的珍珠長鍊　戲劇女王也是時尚一姊 金智媛繞七圈蛇錶上手如貴氣千金　寶格麗加持再演一次「洪海仁」 王齊麟緊牽未婚妻最萌身高差吸睛　背萬寶龍新包曬恩愛 「貝嫂」倫敦旗艦店變藝廊　抬頭就能賞奈良美智大作 汶萊王子妃喝茶全套香奈兒　逾200萬山茶花珠寶上身 陳若儀香奈兒吊帶褲不穿好涼一下　背愛馬仕迷你包暢遊新加坡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面