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「5個NG壞習慣」恐影響私密處健康　褲子千萬別穿太緊

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▲▼私密保養。（圖／Unsplash）

▲過緊的牛仔褲恐影響私密處健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

女生們越來越重視私密處保養，私密處的健康與否，不僅影響著生理舒適度，更牽動著我們的情緒與自信。然而，許多看似無傷大雅的日常習慣，卻可能在不知不覺中傷害嬌嫩的肌膚。盤點5個私密處保養的NG行為，妳中了幾個呢？

#愛翹腳

翹腳的姿勢會壓迫到骨盆和下半身的血液循環，使私密處長時間處於悶熱、不通風的狀態，成為壞菌最喜歡生長的環境，造成私密不適。

#性行為前後不清潔

性行為過程中，會有體液交換或摩擦，若沒有做好清潔，容易將壞菌帶入私密處，提高壞菌攻擊機會。

#過度使用護墊

護墊雖然方便，但部分護墊本身的材質不透氣，加上緊貼私密處，容易阻礙空氣流通，導致悶熱潮濕。除此之外，長時間使用也會讓私密肌膚與護墊過度摩擦，引起肌膚刺激或敏感反應。若分泌物較多，除了勤於更換護墊之外，也可選擇透氣性佳的棉質內褲。

#愛穿緊身牛仔褲

過於緊身的褲子可能壓迫到下半身的血液循環，影響私密處的健康。而牛仔褲相較於一般衣物，清洗頻率較低，若沾染到分泌物或汗水，容易成為壞菌滋生的溫床。

#清潔用品含皂鹼

私密肌膚需要維持天然的弱酸環境，如果使用含皂鹼的清潔用品會破壞這道天然屏障，當菌叢不平衡時，壞菌就容易滋生，進而提高私密處不適機率。

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▲▼私密處保養。（圖／品牌提供）

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▲▼私密處保養。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

私密保養, 女性健康, NG行為, 專家建議, 護理产品

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