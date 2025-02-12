「冷調藍」正夯！PRADA護唇膏賣到缺貨、SUQQU蜜粉餅打造透亮感

▲冷調藍幫助打造肌膚透明感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

2025春妝藍色正當道，冷調藍更能呈現透明感，也非常修飾膚色，像是PRADA Beauty、Dior、Guerlain不約而同推出藍調護唇膏，SUQQU的水霧藍蜜粉更能打造肌膚澄澈感，而RMK的冰晶藍眼頰棒CP值更是破表。

▲SUQQU 晶采光透定妝蜜粉餅，3,200元。

融合8種多樣色彩的大、中、小顆珠光，均勻不分散，在肌膚表面細膩呈現光與艷的流動變幻。細膩的水霧藍色同時增添透明、乾淨的妝感，蜜粉外型纖巧卻擁有豐富毛量的蜜粉刷，創造均勻質感。

▲PRADA Beauty 莫測藍潤唇膏，1,550元。

以創新科技與專業護唇配方，顛覆出潤唇膏的色彩境界，依據個人唇部溫度與濕度變化，呈現最自然、專屬的粉嫩色調，使雙唇持續水潤柔嫩散發原生好氣色。

▲Guerlain KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏，#056 Pearly Lily 蘇打汽水，1,450元。

全新保濕潤色護唇膏系列重新詮釋的珠光版本，配方中蘊含提亮微光，散發淡淡的虹彩光澤，藍色色調唇膏，接觸肌膚 pH 值後，即展現自然的粉紅唇色。

▲Dior 迪奧豐漾俏唇蜜 《春妝限量版》，#084霓光藍，1,380元。

以光感水潤與豐盈效果打造鏡面雙唇，配方蘊含玻尿酸與櫻桃油精華，24小時長效保濕，一抹立即柔嫩唇部，映射如湛藍湖水的淺藍光，隱隱透出淡紫優雅光澤。



▲RMK 透光眼頰棒，#01，1,250元。

可當作頰彩也能當作眼彩或作為打亮使用，內含粉紅色和藍色珠光讓發色更為透明清澈，打造冷色調的肌膚質感，能輕鬆表現濃淡漸層，也不怕暈色或是卡毛孔。