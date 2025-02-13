紐約時裝周／Coach下季爆款包提前看！Brooklyn縮小版、泰迪熊拖鞋超萌

記者鮑璿安／綜合報導

紐約時尚品牌Coach近來積極轉型，帶來青春洋溢的嶄新設計風貌，更擠進2024 Lyst 熱門品牌榜單引發熱烈迴響。而創意總監Stuart Vevers引領新季登上2025秋冬紐約時裝周，直接將期待值拉到最高點，秀上出現話題包款Brooklyn的縮小版尺寸、可愛的泰迪熊拖鞋、新成員Twin Pocket 手袋等單品，都是驚喜之作。

▲COACH發表2025年秋季系列，時裝秀於紐約市上東區深具歷史的公園大道軍械庫舉辦 。（圖／品牌提供）

COACH發表2025年秋季系列，時裝秀於紐約市上東區深具歷史的公園大道軍械庫舉辦， 顛覆過去大眾對美式經典的理解，為帶有歲月感的單品注入搞怪童趣的設計概念。大秀一開始由秋冬時節基礎的大地色長版大衣、皮衣外套吹響前奏，短版外衣腰線比例整體上移，垂墜的長皮帶在走動時自然晃動，也運用大口袋、立領扣等元素呈現率性不羈的調性，而模特兒不約而同戴上邊框鮮明的太陽眼鏡，點亮整體視覺。

本季受 1920 年代日常飄逸洋裝啟發，本系列囊括了連身裙、背心裙和下擺為百褶設計的低腰款式，以及由古董晨衣與典藏珠飾罩衫製成的單品。搭配剪裁格外寬大的滑板風長褲，流瀉於腳踝的褲長之下，踩著泰迪熊造型的拖鞋，顯現COACH美式基因中的童趣潛質，隨即引發討論。





▲Brooklyn變身小巧迷你之姿 ；Times Square Tabby呈現閃亮款式。（圖／品牌提供）





▲新成員Twin Pocket 手袋是首次初登場，裝上玩偶掛飾十分可愛 。（圖／品牌提供）

而品牌日前憑著夯包Brooklyn闖入Lyst 2024第三季熱門單品榜單，今季仍是重點，Brooklyn變身小巧迷你之姿，與 Empire 手袋以更輕巧的比例回歸，且採用植物鞣製皮革，也有以羊羔毛製成的樣式，超有季節感，部分款式更加入童趣迷人的手繪塗鴉設計。而新成員Twin Pocket 手袋是首次初登場，靈感來自 Coach 1968 年的經典款式，小巧的雙口袋設計，被模特兒夾在腋下演繹，相信大家都已經被燒到。Tabby Bag則改為Times Square Tabby，結合時代廣場的美名，以骨董珠飾緞面手袋的風貌亮相，散發熠熠微光。





▲Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待。（圖／品牌提供）

同時，設計師Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待，高調重返紐約時裝周，系列聚焦日常的精簡風格，她形塑出一種新式Calvin Klein美學，Veronica Leoni 表示：「我的目標是透過設計的廓形和精湛的工藝，打造終極且純粹的極簡主義，將Calvin Klein先生最初的願景和獨特手法帶到今日。」單色的卡其色大衣、Crombie大衣利用披肩手法賦予自然的線條感，垂墜包裹設計彰顯在皺褶長裙上，材質包括細密柔軟的羊毛和山羊絨、加厚斜紋棉布和毛絨棉，彰顯秋季時節可柔可剛的魅力。