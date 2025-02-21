Seiko限量錶融合泰國元素　傳統圖騰、暹羅夜色全入設計

▲Seiko Prospex亞洲限定款SPB487J1設計靈感源自暹羅入夜萬家燈火景致，57,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Prospex專業運動系列近日發表三款亞洲限定腕錶，帶領錶迷踏上遊泰國的旅途，兩款潛水錶分別展現暹羅夜色魅力以及泰國傳統「Prajam Yam」圖案，第三款限量錶則是為登山家與休閒戶外運動愛好者打造的Land Alpinist系列新錶，融入泰國南部雨林中被視為「森林健康守護者」的犀鳥元素，以設計感取勝。





▲Seiko Prospex潛水錶SRPL41K1綠色錶盤上若隱若現的「Prajam Yam」圖騰，取自泰國傳統符碼，20,000元。

亞洲限量發行500只的Seiko SPB487J1腕錶，呈現放射狀紋理的橘色面盤，源自昭披耶河河面的落日餘暉，以及暹羅夜幕低垂萬家燈火景致，搭載具兩地時間功能且動力儲存長達72小時的6R54機芯；另一款搭載4R36機芯的SRPL41K1潛水錶，則於亮眼的綠色面盤裝飾若隱若現的「Prajam Yam」泰國傳統圖騰，此對稱幾何形狀符碼象徵著平衡、繁榮與和諧，常見於泰國寺廟、宮廷建築及珠寶、絲綢等。





▲Seiko Prospex Land Alpinist系列新款SPB493J1，面盤獨特刻紋靈感源自犀鳥豐盈的羽翼，53,000元。

此外，泰國雨林的好運象徵犀鳥，啟發Seiko創作Prospex Land Alpinist系列錶款SPB493J1，黑色面盤鐫刻的獨特紋路源自其豐盈羽翼，各項功能也一目了然，亮黃色飾有24小時標記的錶圈及三角形箭頭指針點出兩地時間功能，而藉調整4時位置錶冠，可旋轉配置指南針刻度的綠色內錶圈以辨識方向，外型與實用兼具。





▲CITIZEN Promaster鋼鐵河豚復刻機械錶款，NY0160-66E（右）與NY0164-65X各19,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN於1989年推出PROMASTER 專業Outdoor運動腕錶系列於1989 年成立，滿足熱愛戶外冒險人士，其中防水200米的鋼鐵河豚潛水機械錶，因鋸齒狀錶圈外型神似河豚膨脹時的輪廓而得名，最新版採用初代河豚腕錶的錶徑尺寸42mm，但內外均大升級，提升了閱讀時間的辨識度，並搭載具停秒功能的Cal.8204機芯，共有金銅色面盤搭配咖啡色錶圈的復古款NY0164-65X，以及黑色面盤的NY0160-66E錶兩種樣式。