fb ig video ETtoday search mobile

Boucheron 6億大自然主題珠寶姿態百變　自由混搭不同主題超時髦

>

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒將Boucheron Airelles項鍊轉化為華麗衣飾，耳際則是Roseau主題蘆葦造型鑽石頭飾。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌今（26日）起至3月1日在台北舉辦Histoire de Style「Untamed Nature」系列高級珠寶展，現場布置猶如大型植物與昆蟲圖鑑，璀璨奪目的主角正是28件總值逾6億元的新作，品牌創始人熱愛的常春藤、薊草、蕨類植物、烏蠅與大黃蜂化為姿態生動的珠寶，不少款式可轉換成多種佩戴方式，甚至將不同主題作品混搭都無違和感，實踐真正的穿戴自由。

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲Boucheron靈感源自越橘的Airelles項鍊，可將莖枝從項鍊特定位置拆卸下來，變成垂墜式胸針或小型胸針。

有別於一般珠寶品牌鍾愛玫瑰、牡丹等尊貴大氣的植物花卉，Boucheron對於苜蓿、雛菊、野薔薇與薊草等植物更為著迷，細細研究其姿態，更進一步觀察在風中搖擺的動態，讓每一件Untamed Nature高級珠寶的葉片或麥穗都宛如清風吹拂過般栩栩如生，當中最高價為鑲嵌8.15克拉與4.19克拉D FL Type美鑽以及2.01克拉 D IF Type IIA type梨形鑽的Rosier百葉薔薇主題項鍊，價格突破1億元。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲BOUCHERON珠寶展最高價的Rosier薔薇項鍊鑲嵌8.15克拉與4.19克拉D FL Type 美鑽與2.01克拉 D IF Type IIA type梨形鑽，身價超過1億元。

Boucheron Untamed Nature高級珠寶另一大特色，是具靈活的搭配性，例如靈感源自越橘的Airelles項鍊可將莖枝從項鍊特定位置拆卸下來，變成垂墜式胸針或小型胸針；層次立體的Fleur de carotte主題胡蘿蔔花鑽石胸針可作為髮飾；而精緻華麗的Bourdon大黃蜂、Lucane鹿角鍬形蟲、Scarabée rhinoceros犀角金龜甲蟲等3款胸針，可變身為雙指戒，也能與其他植物造型珠寶完美搭配。

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Boucheron靈感源自薊草的Chardon鑽石頸鍊，肩上別著可轉換成戒指的Scarabée rhinoceros主題犀角金龜甲蟲胸針。

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲Boucheron Fleur de carotte主題胡蘿蔔花鑽石胸針可作為髮飾。

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲Boucheron傳神演繹大黃蜂，創作鑲嵌鑽石、水晶、珍珠母貝的Bourdon戒指。

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲Boucheron Lucane主題鹿角鍬形蟲雙指戒可轉換成胸針佩戴。

LV（Louis Vuitton，路易威登）Awakened Hands, Awakened Minds頂級珠寶系列，今年推出第二篇章，涵蓋Splendeur華麗、Phenomenal非凡、Elegance典雅、Gravité重力、DYNAMISME動力、Vision願景、Victoire勝利等七大主題50件作品，引領藏家踏上十九世紀法國的工藝與科學創新之旅，令人眼睛為之一亮的是發表「男士珠寶限定系列」，為Phenomenal主題打造精緻的羅盤指南針、懷錶和胸針，彰顯紳士品味。
 

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲LV「Awakened Hands, Awakened Minds」第二篇章頂級珠寶加入男士珠寶限定系列，推出Phenomenal非凡主題羅盤指南針。（圖／LV提供，以下同）

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲LV於Vision願景主題項鍊鑲嵌斯里蘭卡重50.01克拉八角形階梯式切割黃色藍寶石與 3.07克拉的 LV Monogram Star星型鑽石。

▲▼Boucheron,LV 。（圖／公關照）

▲LV靈感源自法國皇室家具圖案的Splendeur華麗主題項鍊，主石為8.69克拉莫三比克紅寶石。

►楊紫瓊身家非凡珠寶不用借　華麗耳環「我自己的」

►LV熱賣錶鑲一圈彩寶炫目　華麗運動風限量發行

關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

瓦斯罐丟垃圾車突爆炸　清潔員身上著火曝驚險瞬間

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

BIGBANG太陽精壯身材讓粉絲眼冒愛心　絕配TAG Heuer賽車錶

BIGBANG太陽精壯身材讓粉絲眼冒愛心　絕配TAG Heuer賽車錶

MIDO漸層綠透出機芯　3萬出頭擁機械錶 楊紫瓊身家非凡珠寶不用借　華麗耳環「我自己的」 Jennie事業線、水蛇腰全都露　攜手饒舌新秀飆歌又帥又辣 萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百 風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車 「大馬最美千金」貴氣衣帽間曝光　滿牆愛馬仕與香奈兒包 G-SHOCK金屬錶金銀色齊發　高質感錶帶彈性好還耐磨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面