Boucheron 6億大自然主題珠寶姿態百變　自由混搭不同主題超時髦

▲模特兒將Boucheron Airelles項鍊轉化為華麗衣飾，耳際則是Roseau主題蘆葦造型鑽石頭飾。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌今（26日）起至3月1日在台北舉辦Histoire de Style「Untamed Nature」系列高級珠寶展，現場布置猶如大型植物與昆蟲圖鑑，璀璨奪目的主角正是28件總值逾6億元的新作，品牌創始人熱愛的常春藤、薊草、蕨類植物、烏蠅與大黃蜂化為姿態生動的珠寶，不少款式可轉換成多種佩戴方式，甚至將不同主題作品混搭都無違和感，實踐真正的穿戴自由。





▲Boucheron靈感源自越橘的Airelles項鍊，可將莖枝從項鍊特定位置拆卸下來，變成垂墜式胸針或小型胸針。

有別於一般珠寶品牌鍾愛玫瑰、牡丹等尊貴大氣的植物花卉，Boucheron對於苜蓿、雛菊、野薔薇與薊草等植物更為著迷，細細研究其姿態，更進一步觀察在風中搖擺的動態，讓每一件Untamed Nature高級珠寶的葉片或麥穗都宛如清風吹拂過般栩栩如生，當中最高價為鑲嵌8.15克拉與4.19克拉D FL Type美鑽以及2.01克拉 D IF Type IIA type梨形鑽的Rosier百葉薔薇主題項鍊，價格突破1億元。

▲BOUCHERON珠寶展最高價的Rosier薔薇項鍊鑲嵌8.15克拉與4.19克拉D FL Type 美鑽與2.01克拉 D IF Type IIA type梨形鑽，身價超過1億元。

Boucheron Untamed Nature高級珠寶另一大特色，是具靈活的搭配性，例如靈感源自越橘的Airelles項鍊可將莖枝從項鍊特定位置拆卸下來，變成垂墜式胸針或小型胸針；層次立體的Fleur de carotte主題胡蘿蔔花鑽石胸針可作為髮飾；而精緻華麗的Bourdon大黃蜂、Lucane鹿角鍬形蟲、Scarabée rhinoceros犀角金龜甲蟲等3款胸針，可變身為雙指戒，也能與其他植物造型珠寶完美搭配。





▲模特兒戴Boucheron靈感源自薊草的Chardon鑽石頸鍊，肩上別著可轉換成戒指的Scarabée rhinoceros主題犀角金龜甲蟲胸針。





▲Boucheron Fleur de carotte主題胡蘿蔔花鑽石胸針可作為髮飾。





▲Boucheron傳神演繹大黃蜂，創作鑲嵌鑽石、水晶、珍珠母貝的Bourdon戒指。





▲Boucheron Lucane主題鹿角鍬形蟲雙指戒可轉換成胸針佩戴。

LV（Louis Vuitton，路易威登）Awakened Hands, Awakened Minds頂級珠寶系列，今年推出第二篇章，涵蓋Splendeur華麗、Phenomenal非凡、Elegance典雅、Gravité重力、DYNAMISME動力、Vision願景、Victoire勝利等七大主題50件作品，引領藏家踏上十九世紀法國的工藝與科學創新之旅，令人眼睛為之一亮的是發表「男士珠寶限定系列」，為Phenomenal主題打造精緻的羅盤指南針、懷錶和胸針，彰顯紳士品味。







▲LV「Awakened Hands, Awakened Minds」第二篇章頂級珠寶加入男士珠寶限定系列，推出Phenomenal非凡主題羅盤指南針。（圖／LV提供，以下同）





▲LV於Vision願景主題項鍊鑲嵌斯里蘭卡重50.01克拉八角形階梯式切割黃色藍寶石與 3.07克拉的 LV Monogram Star星型鑽石。





▲LV靈感源自法國皇室家具圖案的Splendeur華麗主題項鍊，主石為8.69克拉莫三比克紅寶石。