萬寶龍鋼筆飆破5500萬　致敬老電影、鑲鑽爆米花飾筆蓋

▲萬寶龍高藝術性系列電影世界限量版1，約55,043,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近兩個月進入電影界的頒獎旺季，台北時間下周一上午將揭曉2025奧斯卡金像獎獲獎名單，不少電影人的愛牌萬寶龍（Montblanc），特別推出向電影藝術致敬的高藝術性系列書寫工具，以科幻電影、法國新浪潮電影、美國西部題材電影、中國電影和動畫等不同類型電影創作6款限量鋼筆，配備舊式電影放映機膠捲造型筆夾、圓環飾有如經典電影膠片圖案，整體造型宛如獎項，最貴氣之作是全球限量1件的寶石款，身價逾5500萬元。









▲萬寶龍高藝術性系列電影世界限量版5，約20,470,000元。

萬寶龍高藝術性系列電影世界限量版1呼應好萊塢黃金時代，融入美國夢主題，例如鑲嵌寶石的美國國旗、微繪電影情侶浪漫之吻、飾以女明星所戴的珠寶與紅寶石玻璃鞋，而觀眾看電影必吃的爆米花則以手工琺瑯鑲飾於筆蓋上，更驚人的是只要旋轉筆蓋頂部，中央5克拉明亮式切割鑽石就會緩緩升起展示，因此身價非凡；另一款高藝術性系列電影世界限量版5鋼筆也是千萬俱樂部一員，筆身鑲嵌象徵行星的瑪瑙石，搭配明亮式切割鑽石和蛋面切割紅玉，並以藍色青金石為背景打造如浩瀚外太空，致敬科幻電影。





▲萬寶龍高藝術性系列電影世界限量版10，約7,230,000元。

瑞士錶界龍頭勞力士（Rolex）也與電影業合作密切，自2017年起和美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）正式建立合作關係，擔任奧斯卡金像獎頒獎典禮榮譽贊助商，每年都在奧斯卡頒獎台前廳設置綠坊休息室（Greenroom），讓提名嘉賓與頒獎嘉賓可於綠坊休息室內稍作休息，待獎項揭曉後，獲獎者將攜小金人獎座返回休息室。此外，勞力士亦是2021年9月於洛杉磯開幕的奧斯卡電影博物館創始支持者及專用鐘錶，以行動力挺電影產業。





▲勞力士負責奧斯卡頒獎台前廳綠坊休息室（Greenroom）的主理工作。（圖／翻攝勞力士官網）