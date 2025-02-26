fb ig video ETtoday search mobile

潘瑋柏510萬藍寶石AP錶好貴氣　打網球也戴百萬錶上陣

>

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏在車內自拍，戴著AP鑲嵌藍寶石的皇家橡樹自動上鍊計時碼錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈著名的鐘錶收藏家潘瑋柏，近日穿著藍色帽T在車內自拍，手腕上的錶款也與服裝色調完美搭配，他戴著瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）去年推出的Royal Oak皇家橡樹系列鑲嵌藍寶石的自動上鍊計時碼錶，貴氣設計讓人難以忽視，定價約510萬元。

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲AP皇家橡樹自動上鍊計時碼錶於錶圈鑲嵌長方形切割藍寶石，與面盤色調相呼應，約5,100,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏所戴的AP皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶以18K白金打造，錶圈鑲嵌32顆總重約3.32克拉長方形切割藍寶石，與面盤藍色的Grande Tapisserie大型格紋裝飾呼應，搭配淺藍色計時器更容易閱讀，裝載4401飛返計時自動上鍊機芯，是一款華麗運動風錶款。

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏目標成為藝人中網球實力前三名，戴著數百萬元的RICHARD MILLE練球。（圖／翻攝willpan23 IG）

而多數人運動時戴智慧型腕錶，潘瑋柏戴的可是動輒數百萬甚至上千萬元的RICHARD MILLE，他立志要成為藝人裡打網球實力前三名，還將目標設為一個月瘦10公斤，近日穿著紅色Balenciaga潮服練網球，手腕上正是RICHARD MILLE為2018年冬奧高山滑雪金牌選手Alexis Pinturault打造的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，以白色TPT®碳纖維錶殼搭配紅色錶冠、藍色錶帶，為金牌選手所屬國家法國的國旗色，整只錶僅有32克，成為潘瑋柏上球場揮灑汗水的重點配件。

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏戴的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款。（圖／RICHARD MILLE提供）
 

►風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車

►Jisoo學院風穿搭照樣貴氣　卡地亞坦克錶、LOVE珠寶戴好戴滿

 

關鍵字：

潘瑋柏, AP, Audemars Piguet, Richard Mille

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

熱門文章

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

ET Fashion

推薦閱讀

Boucheron 6億大自然珠寶姿態百變　自由混搭不同主題超時髦

Boucheron 6億大自然珠寶姿態百變　自由混搭不同主題超時髦

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

BIGBANG太陽精壯身材讓粉絲眼冒愛心　絕配TAG Heuer賽車錶 MIDO漸層綠透出機芯　3萬出頭擁機械錶 楊紫瓊身家非凡珠寶不用借　華麗耳環「我自己的」 Jennie事業線、水蛇腰全都露　攜手饒舌新秀飆歌又帥又辣 萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百 風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車 「大馬最美千金」貴氣衣帽間曝光　滿牆愛馬仕與香奈兒包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面