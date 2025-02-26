潘瑋柏510萬藍寶石AP錶好貴氣　打網球也戴百萬錶上陣

▲潘瑋柏在車內自拍，戴著AP鑲嵌藍寶石的皇家橡樹自動上鍊計時碼錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈著名的鐘錶收藏家潘瑋柏，近日穿著藍色帽T在車內自拍，手腕上的錶款也與服裝色調完美搭配，他戴著瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）去年推出的Royal Oak皇家橡樹系列鑲嵌藍寶石的自動上鍊計時碼錶，貴氣設計讓人難以忽視，定價約510萬元。

▲AP皇家橡樹自動上鍊計時碼錶於錶圈鑲嵌長方形切割藍寶石，與面盤色調相呼應，約5,100,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏所戴的AP皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶以18K白金打造，錶圈鑲嵌32顆總重約3.32克拉長方形切割藍寶石，與面盤藍色的Grande Tapisserie大型格紋裝飾呼應，搭配淺藍色計時器更容易閱讀，裝載4401飛返計時自動上鍊機芯，是一款華麗運動風錶款。

▲潘瑋柏目標成為藝人中網球實力前三名，戴著數百萬元的RICHARD MILLE練球。（圖／翻攝willpan23 IG）

而多數人運動時戴智慧型腕錶，潘瑋柏戴的可是動輒數百萬甚至上千萬元的RICHARD MILLE，他立志要成為藝人裡打網球實力前三名，還將目標設為一個月瘦10公斤，近日穿著紅色Balenciaga潮服練網球，手腕上正是RICHARD MILLE為2018年冬奧高山滑雪金牌選手Alexis Pinturault打造的RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款，以白色TPT®碳纖維錶殼搭配紅色錶冠、藍色錶帶，為金牌選手所屬國家法國的國旗色，整只錶僅有32克，成為潘瑋柏上球場揮灑汗水的重點配件。

▲潘瑋柏戴的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Alexis Pinturault款。（圖／RICHARD MILLE提供）

