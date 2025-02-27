「大馬最美千金」每日一包遊東京　Prada、愛馬仕包輪番搶鏡

▲陳雪鈴遊日本帶著105,000元Prada羊毛迷你手袋。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴近日與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin再度到日本旅行，照例與網友分享她的美食行程與時尚穿搭，她幾乎「每日一包」，愛馬仕（HERMÈS）天天換之外，此次還帶上Prada定價105,000元的羊毛迷你手袋，點綴三角標誌的小巧包身與提把以蓬蓬的白色羊毛滾邊，可愛極了。

▲陳雪鈴與老公在東京合影，拎著掛上Hello Kitty吊飾的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴曾公開旅行行頭，必定有一箱行李專門裝各式名牌包，寒冷季節她特別鍾愛大地色系包款，以米色、駝色、棕色以及經典不敗的黑色款式為主，若有予人溫暖感受的蓬鬆羊毛裝飾更加分，愛馬仕、香奈兒（CHANEL）與Loro Piana都是她的愛牌。

▲陳雪鈴享受鰻魚飯，桌上的愛馬仕鱷魚皮凱莉包也很吸睛。（圖／翻攝chrystan_x IG）

近日陳雪鈴與老公遊東京，她接連曝光迷你的Prada羊毛手袋，以及掛上Hello Kitty公仔的黑色愛馬仕柏金包，而與網友分享美味的鰻魚飯時，桌上的愛馬仕鱷魚皮凱莉包也跟著搶鏡，可見她每日認真搭配，無論身在何處都不馬虎。

▲陳雪鈴秋冬愛用包款以棕色系愛馬仕、香奈兒與Loro Piana包款為主。（圖／翻攝chrystan_x IG）

