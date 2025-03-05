GU聯名UNDERCOVER開搶時間記下來！190元起入手　迷彩圖案偷藏「獠牙」

▲GU與UNDERCOVER聯名推出新系列。（圖／品牌提供、翻攝GU官網，以下同）

記者林明瑋／台北報導

每次聯名都引起話題的GU與UNDERCOVER，將推出全新商品系列「UG」，兩波開搶時間分別是3月14日與4月下旬，先把時間記下來，才不會扼腕。「日常生活中的舒適噪音」是這次的聯名概念，以「SILENT/NOISE」為設計，許多款式都是男女皆宜，其中有190元的襪子、200元的平口內褲，全身上下都顧到。

▲外套的「獠牙迷彩」圖案，注入UNDERCOVER典型的恐怖元素。





▲UG襪子簡單又有特色，190元。





▲UG平口內褲有單色或獠牙迷彩款式，200元。

UNDERCOVER設計師高橋盾將GU的經典單品重新用充滿趣味的方式詮釋，例如工裝上的「獠牙迷彩」相當獨特，高橋盾表示，希望在看似普通的迷彩圖案中融入UNDERCOVER典型的恐怖元素，雙方並合作開發新材質，推出寬鬆套裝等原創設計，此外，高橋盾手繪Noise Burger Shop的漢堡圖案向紐約致敬，是專屬於UG的角色。

▲高橋盾手繪的Noise Burger Shop漢堡圖案T恤，590元。





▲UG系列中有不少以紐約為靈感的T恤，各590元。





▲高橋盾很喜歡聯名系列中的西裝與長褲。

西裝、襯衫等看似平凡的日常服裝，其實魔鬼藏在細節裡，運用不收邊、字母拼貼等展現風格，外套和褲裝都較以往更為俐落，在剪裁、縫紉甚至小至拉鍊都經過特別思考打造。眾多款式中，高橋盾透露最喜歡西裝與長褲套裝，他說：「這是我第一次嘗試的設計，我覺得細節設計精巧、平衡有致。」

此次共推出27款商品，分兩梯次販售，第一彈於3月14日上市，第二彈則為四月下旬，高橋盾認為：「雖然此系列以男裝為主，但大部分產品都是以中性穿著為考量。我們希望女性也能像男性一樣，穿出休閒的氛圍。」

▲UG府綢襯衫1,190元（左）、長版襯衫1,490元。





▲UG棒球帽490元、帆船鞋1,290元。

更多聯名系列

Paul Smith X Lee

Paul Smith在2025春夏推出與美國品牌Lee合作的膠囊系列，靈感來自Paul Smith標誌性的條紋設計、Look and See座右銘，以一貫的經典融合趣味美學風格，打造14件限量單品，包括丹寧褲、外套、襯衫等。

設計師Paul Smith透露了雙方的緣分，以及對膠囊設計的想法：「1970年代，我在諾丁漢的店鋪中販售Lee的產品，那個年代要將服飾從美國運到英國非常不容易，所以店裡能有這些商品很令人興奮。Lee擁有悠久的歷史，結合其丹寧專業與我們對印花與設計的理解，這無疑是一次絕佳的合作。」





▲Paul Smith X Lee直條丹寧夾克，14,300元。





▲Paul Smith X Lee經典Stoem丹寧夾克，16,800元。

▲Paul Smith X LeeT恤 ，4,300元。

徠卡 X Burton

徠卡與滑雪板品牌Burton合作打造SOFORT 2 Burton特別版相機，以Burton標誌性的「Jake Blue」配色為靈感，頂蓋鐫刻Burton徽標，並配有專屬的相機包。支援即時列印，也可透過徠卡Fotos應用程式存取，相當方便。

▲徠卡與滑雪板品牌Burton合作推出SOFORT 2 Burton1相機，19,000元。