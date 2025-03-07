復古海報牆超好拍！到PALLADIUM藍色書報亭打卡玩遊戲、吃法式可麗餅

▲PALLADIUM於心中山線形公園打造PALLADIUM Retro Sport書報亭，即日起至3月9日。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

台北中山捷運站商圈能買的很多、好吃的也很多，加上許多特色小店，走走逛逛很舒服，這幾天甚至飄起法式氛圍，因為法國軍靴品牌PALLADIUM在心中山線形公園打造了一座快閃書報亭，除了展示充滿復古味的新鞋款與服裝，還有滾球遊戲、可麗餅小攤、海報牆等，狂拍100張照片都不夠。

▲書報亭附近的海報牆。

PALLADIUM以品牌1968年經典帆布鞋為靈感，推出3款Retro Sport系列運動鞋，復刻標誌性的彎刀火焰標誌，以法國國旗的紅、藍、白 配色貫穿設計，也有甜甜的棉花糖色調，很適合春天，想簡單低調一點，黑、白、煙灰都是好選擇，怎麼搭配都好看。Pallacup Flame運動休閒鞋是很經典的復古感，以皮革與麂皮打造，搭配杯形大底，Troop Runner Flame軍種潮鞋的外底升級，造型相當醒目，Offbound Flame波浪鞋為厚底設計，能默默增高而且相當舒適。

▲法國國旗紅、藍、白配色的Pallacup復古休閒鞋，2,580元。



▲Pallacup復古休閒鞋以皮革與麂皮打造，2,580元。



▲Troop Runner Flame外底造型醒目，2,780元。



▲厚底設計的Offbound Flame波浪鞋，3,180元。

藍色的書報亭靠近捷運中山站4號出口，快閃至3月9日，附近有多面牆上貼了海報，隨便拍都很有特色，走近書報亭，擺設了雜誌、明信片，很有氣氛，還可以挑戰法式滾球、玩抽抽樂，有機會贏到購物金，或是手機掛繩、零錢包等小禮物，拍照打卡則獲得法式可麗餅，邊吃邊想像自己正走在巴黎街頭，現場並展示Retro Sport系列鞋款、服裝，能近看細節也更了解設計的想法。周末找時間去逛逛玩玩吧！

▲法式可麗餅小站，每天有不同的限定口味。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

PALLADIUM Retro Sport書報亭

地點：台北心中山線形公園（中山捷運站4號出口）

時間：

3/6（四）－3/7（五） 11：00－19：00

3/8（六）－3/9（日） 12：00－20：00

【更多快閃活動】



這周末還有丹麥居家品牌FRAMA的Sculpture Garden個人護理系列，在Kamaro’an House舉辦為期3天的快閃店。FRAMA強調天然、品質，護理系列以雕塑為主題，呼應日裔美籍雕塑大師野口勇所說：「雕塑的存在，是為了賦予空間意義。」而氣味也有相同的力量，能讓空間更具獨特魅力。

Sculpture Garden手部護理系列，有揉合岩蘭草、黑胡椒、苦橙等沉穩氣息，或是胡蘿蔔籽、荳蔻、岩蘭草與血橙的明亮安心。舉辦快閃活動的空間Kamaro’an House致力將阿美族傳統工藝融入當代設計，擅長運用天然、原始材料，透過部落技法延展出多元作品，與FRAMA的精神相當契合。

地點：Kamaro’an House台北市大安區新生南路三段 11 巷 2 號

時間：3/7（五）－3/9（日） 13：00-18：00