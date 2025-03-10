浪琴表陸、海、空古董時計襲台　當代作續寫傳奇

▲浪琴表1908年土耳其雙時區懷錶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1832年的浪琴表（Longines）歷史悠久，位於瑞士聖米爾總部的品牌博物館珍藏的豐富的文物與時計，成為當代錶款設計的靈感寶庫，今（10日）浪琴表歷史文物館藏總監Daniel Hug帶來13件古董時計，展現品牌在陸、海、空領域的卓越工藝，當中最古老之作為1908年土耳其雙時區懷錶，透過雙時針與雙分針的設計指示土耳其與西歐時間，是品牌第一款能在同一面盤展現兩個時區之作，並獲得專利。





▲浪琴表1925年ZULU TIME先行者腕錶。

浪琴表當今不少作品深受古董時計啟發，新作Flagship Heritage旗艦復刻系列腕錶便來自1957年旗艦系列，「旗艦」一名呼應懸掛著艦隊總司令旗幟的船艦，因此錶款旋入式底蓋特別飾以18K金徽章飾有手繪琺瑯卡拉維爾帆船，而面盤則呈現時、分、秒、日期與月相顯示，共有哈瓦那米、無煙煤與寶石綠3種面盤顏色可供選擇。





▲浪琴表1914年可測量至十分之一秒的運動計時碼錶。





▲浪琴表1968年ULTRA-CHRON潛水腕錶。





▲浪琴表旗艦復刻系列月相錶，104,300元。





▲浪琴表旗艦復刻系列月相錶的底蓋裝飾18K金徽章飾有手繪琺瑯卡拉維爾帆船。

Seiko今年則歡慶品牌首款、也是日本第一只國產潛水錶誕生60周年，旗下Prospex系列發表60周年紀念錶款，銀色面盤款是向1965年誕生的潛水錶致敬，藍色面盤的GMT潛水錶的設計靈感則源自1968年錶款，兩者面盤均裝飾海浪波紋，6R機芯都具72小時動力儲存，且防水更勝以往達300米，不僅內在精進，外在也升級，採用調整範圍可達15毫米、共分為6段2.5毫米增加長度的新型錶扣，確保潛水時佩戴舒適無虞，各限量6000只。





▲Seiko慶祝自家潛水錶誕生60周年，推出Prospex系列1965 復刻潛水錶（左）與1968 GMT復刻潛水錶。（圖／Seiko提供）