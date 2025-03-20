台灣鈦金珠寶美國博物館接連展　AKACHEN藝術設計迷人

▲AKACHEN舉辦春日茶會，鮮花與花朵珠寶交錯布置令人陶醉。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以卓越鈦金珠寶工藝著稱的藝術家陳智權，與妻子楊秀惠創立珠寶品牌AKACHEN，在國際發光發熱，自去年11月起在美國加州寶爾博物館舉辦全球第一個以鈦金藝術為主題的個人創作展「永恆花園：陳智權鈦金藝術展」，緊接著5月2日將移師德州休士頓自然科學博物館繼續展出至9月28日，今（20日）春分之際，品牌特別舉辦茶會，搭配花藝布置展出《朝顏》等大自然主題新作，展現珠寶即藝術品的魅力。





▲AKACHEN靈感源自牽牛花的《朝顏》鈦金雕塑，鑲嵌藍寶石、沙佛萊石、石榴石。（圖／AKACHEN提供，以下同）

AKACHEN新作《朝顏》集品牌特色於一身，既是美麗擺件亦是珠寶胸針，設計靈感源自短暫綻放的牽牛花，隱喻了生命的無常與瞬息之美，正是陳智權想傳達的「珍惜當下」，運用標誌性的鈦金工藝讓作品展現特殊的色彩效應，再結合傳統手工金工技法，以顯微鏡輔助進行精密的切削與拋光等工序，巧妙演繹創造生命短暫卻絢爛的牽牛花姿態。品牌充滿東方哲學的思維與美感，輔以精湛工藝，吸引美國博物館目光，邀請辦展以發揚鈦金珠寶藝術。





▲AKACHEN春全圖，純鈦打造的靈動鳥兒鑲嵌鑽石、藍寶石與沙佛萊石。





▲AKACHEN流雲山峯作品鑲嵌藍寶石與沙佛萊石。

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）自創同名珠寶品牌ANNA HU，則連續3年前進荷蘭馬斯垂克會展中心，參加TEFAF Maastricht（The European Fine Art Foundation，Maastricht）歐洲藝術與古董博覽會，展出她潛心創作的50件傑作，包括品牌首度運用鈦金屬奈米電鍍上色工藝並鑲嵌黃綠鑽石的金翎蘭心綠黃鑽戒指與耳環，以優雅設計與細膩工藝贏得目光。







▲ANNA HU金翎蘭心綠黃鑽戒指。（圖／ANNA HU提供，以下同）





▲ANNA HU於TEFAF 2025以靈蛇印象為主視覺打造「殿堂級珠寶藝廊」展廳。