南港Lalaport逛街地圖！GAP滿額送折疊推車　日系快時尚comcoca千元有找超好買

▲南港Lalaport開幕，成了新的美食、購物地標。（圖 / 記者林明瑋攝）

記者林明瑋／台北報導 圖 / 品牌提供

南港Lalaport開幕引起不少話題，且周末台北天氣很好，帶動更多外出人潮，館內除了排隊美食，購物也是一大重點，不但集結許多台灣首店，原本就熱門的品牌也在此落腳，加上嶄新空間，逛起來很有人在國外的錯覺。南港Lalaport的逛街地圖，趕緊看看。

GAP

堪稱美式休閒代表品牌的GAP，進入台灣已有11年，全新形象店進駐南港Lalaport，入口處擺放了粉紅、粉綠等充滿春日氣息的服裝，丹寧也很聚焦，品牌創辦人Donald Fisher的初衷就是希望每個人都能找到屬於自己的牛仔褲，春季有不少輕薄、寬管褲的選擇，充滿愜意氣氛。

慶祝新店開幕不但7折起，還有很不錯的滿額贈禮，滿1000元可以扭蛋、滿1500元贈抽繩水桶包、滿3000元則有折疊推車，加上消費滿額折抵等等優惠，趁此時機添購春夏新裝相當划算。

▲GAP購物滿3000元，贈送折疊手推車。（圖 / 記者林明瑋攝）

SKECHERS

強調舒服好穿的美國品牌SKECHERS，在南港Lalaport開了北台灣最大店，入口處的兩座大型LED電視牆、店內的科技牆，傳達追求舒適科技的核心價值。

店內滿牆鞋款相當吸睛，其中全新SKECHERS SHADOW系列，鞋面採透氣網眼布與皮革拼接，搭配TPU足弓支撐片與橡膠大底，確保穩定及舒適。開幕期間祭出低至85折的優惠，並有滿額贈禮，喜歡SKECHERS的鞋不妨去逛逛。

comcoca

Comcoca是日本的平價快時尚品牌，不過在日本當地名為coca，也許你曾經逛過，台灣首店選在南港Lalaport，有不少很適合日常穿搭的簡約款式，也有蕾絲、蓬裙等搶眼設計，很能滿足不同風格的女孩，且許多商品都在千元以內，相當好買。

▲comcoca台灣首店位在南港Lalaport的4樓。（圖 / 翻攝comcocatw_official IG）

LAKOLE

日本的LAKOLE有琳瑯滿目的生活雜貨與服飾，逛起來相當過癮。服裝可以簡約有型也可以繁複多層次，餐具、居家用品、手機周邊通通都有，而且價格親民好入手，走進店裡，真的很容易失心瘋。

▲LAKOLE涵蓋服裝與生活雜貨。（圖 / 翻攝lakole_taiwan IG）

被暱稱為小黃人的韓國潮流品牌Mark Gonzales、以1990至千禧年代文化為靈感的日本品牌9090，還有以各式T恤打出江山的graniph，也都進駐南港Lalaport。

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美妝則有Maison KOSÉ海外首店，集結高絲旗下KOSE、雪肌精、黛珂等品牌，並設有護膚、彩妝體驗區，一站購足之餘，還有拍照打卡的區域，好買又好玩。

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