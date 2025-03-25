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無印良品插旗LaLaport「前開式行李箱」首賣　康寧餐具全館65折起

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▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

▲南港LaLaport正式開幕，無印良品新店開張。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北新地標南港LaLaport上周正式開幕，兩大居家品牌MUJI無印良品與康寧餐具也進駐開設新店，打出首賣商品跟相關優惠，MUJI無印良品南港店著重永續設計與親子友善空間，而康寧餐具則打造全台最大門市，均推出多項優惠方案，要入手就先挑這兩家。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

MUJI無印良品LaLaport南港門市位於B1F，占地超過580坪，是品牌全台第68家門市。店內不僅提供男女童裝、美妝保養、家具家飾、文具及食品等全品類商品，還強化「良品市場」，引進台灣各地特色產品。店內採用來自花蓮的國產柳杉木作為裝潢材料，打造20坪大的「木育廣場」，並與「林業及自然保育署花蓮分署」合作，實踐環境永續理念。牆面更採用水庫淤泥與廢棄蚵殼製成的漆料，提升防潮效果。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

開幕期間MUJI無印良品推出獨家商品「四輪前開式硬殼止滑拉桿箱32L」，售價5,900元，並搶先販售採用國產大豆製成的「手作響鈴捲」，消費者可在店內「Re Park」區域回收玻璃、保養瓶罐、丹寧衣物等，透過循環經濟概念讓資源重生。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

無印良品表示，3／20至4／2期間，單筆消費滿1,000元可獲100元商品抵用券，以此類推。此外，於南港門市、中信門市或南港車站門市消費滿1,000元，還可獲贈限量手工玫瑰花生糖。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

百年餐廚品牌康寧餐具也進駐LaLaport南港打造全台最大旗艦店，集結CORELLE餐具、VISIONS透明鍋、Pyrex烘焙系列、Snapware金屬鍋具等300多種品項，並特別針對年輕客群調整產品比例，增加保鮮盒、隨行瓶杯及IP授權商品。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

開幕期間至4／23也推出五大優惠方案，包括全館65折起、SNOOPY全系列商品買一送一，以及日本熱銷新品「DuraNano不沾鍋」南港店獨家首賣，特價1,990元起。此外，北美銷售冠軍「Instant Pot 音速鍋」與「晶鑽透明鍋5L」均有近半價優惠。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

此外，周末則推出限定互動活動「真摔，來硬的！」，顧客可參與摔盤機挑戰，只要成功完成並分享挑戰照片至社群，即可獲贈晶彩琥珀400ml餐碗。其他滿額贈品包括milk glass餐盤、茶樹莊園洗碗精、SNOOPY手拿包等，購買3件以上商品可享88折，5件以上85折。

▲南港LaLaport居家新店。（圖／業者提供）

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關鍵字：

MUJI, 康寧餐具, 開幕優惠, 南港LaLaport, 永續設計

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