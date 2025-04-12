每天都超焦慮？離開「擺爛族」3招自救法

記者李薇／台北報導 圖／pexels

隨著社交軟體的發達，每天都有朋友在炫富、曬爽，導致許多人陷入情緒的焦慮之中，甚至因此失去生活動力，覺得自己什麼都做不成，也什麼都不想做，甚至當了「擺爛族」認為人生活著沒有意義，也沒有任何想完成的目標，每天就是漫無目的的滑手機，像行屍走肉一樣，以下就盤點3個自救的方法，透過這些小事情，讓自己慢慢回歸正常生活軌道。

1.尋找有信念的朋友跟環境

朋友跟環境是很重要的，當你身邊充斥著擺爛的態度、糟糕的環境，那你也會跟著受到影響，但不是要你馬上恢復振作狀態、捨棄身邊的人，而是可以先從結交積極正能量的朋友開始，跟著他們一起社交，甚至是學習，或是到家裡附近圖書館，慢慢靜下心看幾頁書，從小事情先做起，剛開始也許效率差、沒成績，但如果連改變的動力都沒有，更別說要成功。

2.化大為小

拖延症是不少人都會遇到的問題，但又羨慕身邊那些成功的人收穫完美果實，但這追根究底其實就是因為淺意識裡面恐懼那些沒去實行的未知數，大腦感覺到痛苦就會想逃避，甚至擺爛，更好的改善方式，就是先把大目標拆解成小目標，比如：很多人都想要發大財，那就先從每天存100元開始累積，有這個100元，才會慢慢進階成1000元、1萬元，要先開始才會有進展。

3.允許自己慢慢來

現代生活節奏快速，導致很多人也養成了心急的毛病，做任何事情都要立刻見到成效、收穫結果，才剛存100元就想著自己會發大財，急功近利，才存錢幾個星期就想要擁有千萬，那這件事往往很快就會做不下去，堅持不了，要知道，人生是一場馬拉松，慢慢來，才會跑得更遠、更快，所以不要覺得一件小事，不想做、懶得做，要先啟動，才能有讓人羨慕的資本。