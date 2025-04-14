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能讓人年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

肌膚的好壞其實不只是跟擦的東西有關，跟吃進去的飲食也有關係，以下就整理5大越吃肌膚越好的食物，只要跟著吃，就可以養出白皙透亮的完美膚況，重現年輕緊緻，再也不用擔心老化。

▲保養,水果,柳橙,玉米,小番茄,藍莓,火龍果。（圖／pexels）

1.玉米

玉米中富含穀胱甘肽、維生素E、葉黃素等多種抗氧化物，同時富含膳食纖維，可有效提高新陳代謝，促進毒素的排出，抑制人體中多餘的自由基，功效可以延年益壽；同時富含維生素A，可以幫助肌膚平滑細緻。

▲保養,水果,柳橙,玉米,小番茄,藍莓,火龍果。（圖／pexels）

2.小番茄

裡面富含豐富的維生素，其中維生素A的含量很高，還有豐富的維生素C，能夠幫助身體抗氧化，清除人體裡面的自由基，另外裡面含有β胡蘿蔔素，對於美白肌膚擁有很好的效果，還可以清除肌膚的多餘角質。 

▲保養,水果,柳橙,玉米,小番茄,藍莓,火龍果。（圖／pexels）

3.柳丁

柳丁裡面富含維生素Ａ、B、C等成分，對於肌膚不但擁有美白的功效，還可以達到抗氧化的效果，還有豐富的膳食纖維，可以幫助排出老廢物質。

▲保養,水果,柳橙,玉米,小番茄,藍莓,火龍果。（圖／pexels）

4.藍莓

藍莓一般在台灣比較少人食用，但其實它是很好的水果，可以保護眼睛，增強免疫力，還有減緩衰老，同時也有提高記憶力，降低血糖、血脂的效果，可以預防身體的發炎反應，豐富的花青素，可防止皮膚皺紋的提早生成。

▲保養,水果,柳橙,玉米,小番茄,藍莓,火龍果。（圖／pexels）

5.火龍果

火龍果可以排毒保護胃，同時擁有花青素，可以抵抗肌膚衰老，擁有美白肌膚、養顏的效果，同時可以預防黑斑、改善便秘的狀況。

關鍵字：

保養, 水果, 柳橙, 玉米, 小番茄, 藍莓, 火龍果

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