大秀直播 ／ 陳庭妮拎迷你版DIOR後背包飛京都　新任品牌大使等看早秋秀

▲DIOR 2025秋季大秀移師日本東寺舉辦。（影／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

上周才宣布成為DIOR台灣時尚暨保養品牌大使的陳庭妮，立即啟程前往日本，將在台北時間4月15日晚上7點半，以最新身份欣賞DIOR在京都東寺舉辦的2025早秋女裝秀，今天（4/14）一早她現身機場，穿著輕便裝束搭配DIOR Caro黑色籐格紋迷你後背包，優雅又自在，下午她po文表示：「瞬間移動，降落京都，Can’t wait會激發出什麼全新火花。」

▲陳庭妮出發至京都，準備欣賞DIOR在東寺舉辦的2025早秋女裝秀。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

DIOR選擇京都東寺重現2025早秋女裝秀，起因於品牌與日本的深刻連結，創辦人Dior先生是首名將作品帶到日本的高級訂製服設計師，對日本藝術與文化相當喜愛，現在的上皇后美智子1959年結婚時穿的西式禮服便邀得DIOR操刀，面料由Dior先生設計、於京都以手工織布機製作，融合了法國與日本的文化，再由當時的設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）接手打造，現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri表示：「DIOR和日本之間的友誼，能在京都東寺舉辦的2025秋季秀延續，是我的榮幸。」

▲日本上皇后美智子1959年結婚時，DIOR為她設計的3套禮服。（圖／翻攝MariaGraziaChiuri IG）

此外，Maria Grazia Chiuri也透露去年在京都國立近代美術館舉辦的「Love Fashion: In Search of myself」展覽，是創作2025早秋系列的靈感來源之一，展出從18世紀到現代的藝術與攝影作品，讓她重新思考了「穿衣服」的行為意義，以及對於時尚熱情的探索。

陳庭妮出發京都，穿著白色背心與米白色喇叭牛仔褲，外搭DIOR Vibe限定系列的麻花針織外套，袖子上有以條紋緄邊、袖子上的1947等細節，運用高級時裝的視野演繹運動風格，而Caro小羊皮迷你後背包是2025年夏季新款，絎縫籐格紋、翻蓋上的金屬飾牌等，復古又可愛。4月15日晚上7點半，點擊上方影片，和陳庭妮一起在京都東寺欣賞DIOR 2025早秋女裝大秀。

▲DIOR Caro黑色籐格紋小羊皮迷你後背包，91,000元。（圖／翻攝chen_ting_ni IG、品牌提供）





▲DIOR D-Sketch科技布料拼接小牛皮運動鞋35,000元、珍珠飾品星星金屬耳環19,500元。（圖／品牌提供）

雖然不是時裝周的時序，但各品牌仍在全球不同地方陸續辦秀，不久前COS於希臘雅典狄俄尼索斯大理石採石場（Dionyssomarble Quarry）舉辦2025春夏秀，女星柯佳嬿前往參加，服裝系列強調結構與流動、力量與柔美之間的平衡。而剛在上海ROJO藝術空間重現2025春季時裝秀的RALPH LAUREN，則將於台灣時間4月18日凌晨，在紐約舉辦以Ralph Lauren collection女裝系列為主的2025秋季大秀。

▲柯佳嬿日前在希臘雅典出席COS 2025春夏秀。（圖／品牌提供）





▲COS 2025春夏系列。（圖／品牌提供）





▲宋仲基日前在上海出席RALPH LAUREN 2025春季大秀。（圖／品牌提供）





▲RALPH LAUREN 2025春季系列。（圖／品牌提供）