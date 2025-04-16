蓬鬆去油超有感！3款頭皮清潔推薦　髮根立刻站起來　

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

天氣越來越熱，頭皮堆積的老廢角質讓秀髮扁塌沒型，這時候把頭皮洗乾淨是最重要的事情，幫助還原潔淨頭皮，打造蓬鬆髮根，幫助頭皮健康循環，立即感受輕盈透氣感，推薦3款油切蓬鬆髮品，用了超有感！

▲SABON 淨煥尤加利 死海黑礦泥頭皮磨砂膏，300g，2,080元。

SABON的頭皮磨砂膏一直是熱賣明星產品，隨著髮肌系列升級，推出淨煥尤加利 死海黑礦泥頭皮磨砂膏，內含品牌經典的死海黑礦泥，首度突破性應用於頭皮保養，並加入有機尤加利精油，細緻雪酪質地與黑礦泥，能帶走多餘油脂與老廢角質，非常好沖洗，尤加利的療癒香氣更是讓人感受連呼吸道都被淨化了。

▲VANA 仲夏之夢系列 植萃淨化洗髮露，500ml，880元。

結合七種各具優勢的草本植萃，馬尾草、蕁麻、鼠尾草與迷迭香可活化頭皮循環，打造頭髮健生長的環境；香脂薄荷、洋甘菊和啤酒花有效舒緩緊繃頭皮。搭配木質綠色香調結合豐富花香製而成的魔法香氣，洗完頭皮清爽好療癒。

▲uka森肽賦活沁涼洗髮露，400ml，1,500元。

蘊含20種胺基酸，有助於強韌髮芯結構，使用植物萃取介面活性劑，能產生細緻輕盈泡沫，溫和清潔頭髮。搭配薄荷清新提振，從髮根賦予頭髮彈力並強韌髮絲，打造豐盈蓬鬆效果，特別推薦細軟髮及油性頭皮，亦可於運動後及炎熱天氣使用，香氣融合薄荷與薑，帶來純淨清新感受。