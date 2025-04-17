髮根扁塌、受損髮絲有解！3款秀髮養護推薦　養出一頭豐盈髮絲

▲現代人越來越重視髮肌，願意投入更多預算來養護。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著現代人對養護秀髮意識高漲，大家對於頭皮養護和修護髮絲的需求越來越高，洗潤修護不再是一瓶到底，而是該依據困擾別來挑選適合的髮品，讓你養出一頭健康豐盈秀髮。

#髮根扁塌、髮量堪憂

▲BOTANIST ROOTH系列，洗後髮根輕盈蓬鬆。

BOTANIST推出ROOTH系列，從頭皮護理出發，特別添加碳酸薑萃精華，保濕精華成分將滲透角質層的每個角落，髮根將變得更加豐盈蓬鬆，實現柔順亮澤的健康秀髮。再搭配樺樹發酵萃取物，清新又溫潤的生薑結合葡萄柚香氣，在日本一推出就備受好評。

#髮質受損、乾荒分岔

▲ROOTON 喚活修護免沖洗安瓶蘊含8種植物精萃，深入髮芯修復受損纖維，重現絲滑光澤。

針對受損秀髮，ROOTON經典的喚活海藻系列，以修護受損髮絲為核心，針對台灣潮濕悶熱的氣候量身打造，為飽受乾燥、分岔、染燙等損傷困擾的髮絲重啟修復能量。系列香氣揉合無花果的清甜、雪松的沉穩木質與麝香的柔和餘韻，交織出獨特的果木香調。

#過度染燙、秀髮無光

▲SAWAA 暖杉高效修護髮油，100ml，1,080元。

SAWAA打造暖杉高效修護髮油，幫助喚醒秀髮潛藏的光澤與彈性，調和了向日葵的溫潤、椰子的潤澤、亞麻籽的柔軟、酪梨的濃郁、摩洛哥堅果的修護、澳洲堅果的平衡與橄欖油的穩定，層層滋養、絲絲滲透；搭配稀有微藻油與黃金海藻，為髮絲注入一抹自然能量，重建結構、強化韌性，同時抵禦紫外線與環境傷害。