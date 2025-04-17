fb ig video ETtoday search mobile

髮根扁塌、受損髮絲有解！3款秀髮養護推薦　養出一頭豐盈髮絲

>

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲現代人越來越重視髮肌，願意投入更多預算來養護。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著現代人對養護秀髮意識高漲，大家對於頭皮養護和修護髮絲的需求越來越高，洗潤修護不再是一瓶到底，而是該依據困擾別來挑選適合的髮品，讓你養出一頭健康豐盈秀髮。

#髮根扁塌、髮量堪憂

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲BOTANIST ROOTH系列，洗後髮根輕盈蓬鬆。

BOTANIST推出ROOTH系列，從頭皮護理出發，特別添加碳酸薑萃精華，保濕精華成分將滲透角質層的每個角落，髮根將變得更加豐盈蓬鬆，實現柔順亮澤的健康秀髮。再搭配樺樹發酵萃取物，清新又溫潤的生薑結合葡萄柚香氣，在日本一推出就備受好評。

#髮質受損、乾荒分岔

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲ROOTON 喚活修護免沖洗安瓶蘊含8種植物精萃，深入髮芯修復受損纖維，重現絲滑光澤。

針對受損秀髮，ROOTON經典的喚活海藻系列，以修護受損髮絲為核心，針對台灣潮濕悶熱的氣候量身打造，為飽受乾燥、分岔、染燙等損傷困擾的髮絲重啟修復能量。系列香氣揉合無花果的清甜、雪松的沉穩木質與麝香的柔和餘韻，交織出獨特的果木香調。

#過度染燙、秀髮無光

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲SAWAA  暖杉高效修護髮油，100ml，1,080元。

SAWAA打造暖杉高效修護髮油，幫助喚醒秀髮潛藏的光澤與彈性，調和了向日葵的溫潤、椰子的潤澤、亞麻籽的柔軟、酪梨的濃郁、摩洛哥堅果的修護、澳洲堅果的平衡與橄欖油的穩定，層層滋養、絲絲滲透；搭配稀有微藻油與黃金海藻，為髮絲注入一抹自然能量，重建結構、強化韌性，同時抵禦紫外線與環境傷害。

關鍵字：

髮絲修護, 頭皮養護, 現代人, 秀髮護理, 髮油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太危險】客運沿路蛇行狂飆超車！　險撞騎士後車嚇爛

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤 7年級被喊大嬸引起眾怒！「5個重點」教你擺脫嬸味 4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高 凱特王妃戴報童帽模樣可愛　大地色穿搭享受森林浴 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 《機智住院醫生生活》女神高允貞太美了！4招維持體態成韓國整型範本 Dyson最新r型吹風機台灣開賣　要價近1.5萬比前代強在哪？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面