電影製片戴851萬鑽錶上太空　梵克雅寶行星錶完美呼應

▲貝佐斯未婚妻桑切斯（左起）、流行樂天后凱蒂佩芮、前NASA工程師Aisha Bowe、電影製片Kerianne Flynn、CBS主播Gayle King與生物宇航學科學家Amanda Nguyen一同登太空。（圖／翻攝blueorigin IG）

記者陳雅韻／台北報導

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」（Blue Origin），14日將他的未婚妻桑切斯、流行樂天后凱蒂佩芮、前NASA工程師Aisha Bowe、電影製片Kerianne Flynn、CBS主播Gayle King與生物宇航學科學家Amanda Nguyen等6位女性送上太空，抵達距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）並成功返航，其中Kerianne Flynn特別精心搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）要價851萬元的天體運行錶款上太空，更加吸睛。





▲Kerianne Flynn身穿紐約品牌Monse訂製的太空衣搭配梵克雅寶Lady Arpels Planétarium腕錶。（圖／翻攝blueorigin IG）

6位女性搭程藍源次軌道太空船New Shepard號火箭進行約11分鐘的太空之旅，雖然挨批炫富、不環保，遭譏是富豪的遊樂設施，她們依然難掩興奮與感動之情，各個都是以完美妝髮進行太空之旅，身上合身剪裁的藍色太空服則是貝佐斯的未婚妻桑切斯請紐約品牌Monse特別訂製，力求讓她們看起來專業又優雅。





▲Kerianne Flynn與同伴登太空相當興奮。（圖／翻攝blueorigin IG）

其中電影製片Kerianne Flynn還戴上梵克雅寶以浩瀚宇宙為靈感設計的Lady Arpels Planétarium腕錶，砂金石面盤上呈現行星運作，以玫瑰金打造的太陽位於錶盤中央，最靠近太陽的是粉紅珍珠母貝的水星以及綠色琺瑯的金星，而綠松石製的地球旁邊環繞著鑽石月球，最外圈流星則代表小時指示因此一天繞行錶面一圈，錶背可見兩個年、月、日顯示，而中央的擺陀以鑽石鑲飾呈現出月亮並在中央以綠松石裝飾，華美又詩意的設計成為她登太空的最美配件。







▲Kerianne Flynn所戴的梵克雅寶Lady Arpels Planétarium腕錶，8,510,000元。（圖／梵克雅寶提供）