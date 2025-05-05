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海莉比伯洋裝布滿錶鍊好前衛　巧搭百萬AP錶呼應

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▲▼ 海莉比伯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲海莉比伯在邁阿密參加自創保養品牌Rhode活動，身穿法國設計師品牌Marine Serre錶鍊裝吸睛。（圖／翻攝haileybieber IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的模特兒妻子海莉比伯（Hailey Rhode Baldwin Bieber）升格當媽媽後，依然時髦有型，日前到邁阿密出席她自創保養品牌Rhode活動，身穿一件由各式金屬錶帶構成的迷你裙裝，成功吸引目光，創作此前衛洋裝的設計師，正是以新月圖騰膚色緊身衣紅遍名流圈的法國設計師Marine Serre，她向來關注永續議題，此次錶鍊裝完美展現她的理念。

▲▼ 海莉比伯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲海莉比伯各式錶鍊裝飾的洋裝引發討論。（圖／翻攝haileybieber IG）

Marine Serre設計風格大膽，同時專注環保，因此至少過半服裝系列由舊蕾絲桌布或復古絲巾等回收布料製成，此次海莉比伯在自家保養品牌活動所穿的金屬裝，各種錶鍊採斜向排列布滿整件裙裝，相當前衛。

▲▼ 海莉比伯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲海莉比伯搭配AP皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，1,167,000元。（圖／翻攝AP官網）

為呼應獨特洋裝，海莉比伯搭配瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼錶）上百萬元的Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，23毫米的錶殼與鍊帶都經過霜金工藝鎚擊潤飾，創造出閃閃發亮的迷人效果。
 

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關鍵字：

海莉比伯, 小賈斯汀, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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