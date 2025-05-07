金工細節連珠寶邊緣都不放過　BUCCELLATI黃金蕾絲華美登台

▲BUCCELLATI第三代設計師Andrea Buccellati創作的 Il Giardino Di Buccellati系列項鍊，運用Modellato 雕刻技法與彩色寶石展現繽紛花園。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌 BUCCELLATI以百年金匠工藝與細膩設計聞名，即日起於台北101購物中心舉辦預約制的高級珠寶展，以精湛作品展現各式引以為傲的裝飾工藝，包括極少在亞洲曝光的Vintage 系列，以及從大自然中汲取靈感的Il Giardino di Buccellati 系列、紀念美國市場周年的 Cocktail 系列、致敬經典的 Ombelicali 系列， 焦點是家族第二代設計師 Gianmaria Buccellati 創作的標誌性蝴蝶胸針，中央鑲嵌巴洛克珍珠，細看金屬邊緣也有別於一般珠寶品牌的拋光手法，而改以繁複的雕刻處理，每一個小細節都精緻華美。





▲BUCCELLATI使用 Modellato 工藝雕刻黃金，並以粉紅藍寶石象徵蓮花的花瓣的 Il Giardino Di Buccellati系列項鍊。（圖／BUCCELLATI提供，以下同）





▲BUCCELLATI第二代設計師 Gianmaria Buccellati 設計的標誌性蝴蝶胸針，中央鑲嵌巴洛克珍珠。

BUCCELLATI赫赫有名的 Tulle 鏤空工藝，靈感源自蜂巢狀的幾何圖案與蕾絲布紋，透過手工穿孔與鏤空技術，展現黃金蕾絲般的輕盈美感，此次展出的一款可轉換成釘式耳環的垂墜式長耳環為代表作；同場亮相的Vintage系列1965年製的橡葉雕刻手鐲則用上兩種雕刻技法，枝幹爲刻刀細密雕刻出不等距平行線紋呈現如絲絨般質感的Rigato工藝，橡葉則以不同方向重疊雕刻的Segrinato技法展現樹葉紋理，細細欣賞每一件作品都有驚喜。





▲樹葉造型手鐲也是BUCCELLATI Vintage作品。





▲BUCCELLATI採用宛如蕾絲布紋效果的Tulle 工藝，打造可拆卸式垂墜式耳環。

同樣來自義大利的寶格麗（BVLGARI），則以碩大頂級寶石驚豔世人，昨於紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala上，品牌代言人琵豔卡喬普拉強納斯 （Priyanka Chopra Jonas）搶先曝光全新Polychroma頂級珠寶系列中鑲嵌241.06克拉祖母綠的 The Magnus Emerald 項鍊，是寶格麗史上鑲嵌過最大的切割祖母綠，也是世上最大也最為精美的祖母綠之一。





▲寶格麗的全球品牌代言人琵豔卡喬普拉強納斯戴寶格麗The Magnus Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊出席MET Gala。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲Polychroma 頂級珠寶系列中的The Magnus Emerald 項鍊鑲嵌重達241.06克拉的祖母綠，是寶格麗所鑲嵌過最大的切割祖母綠。