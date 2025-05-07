fb ig video ETtoday search mobile

金工細節連珠寶邊緣都不放過　BUCCELLATI黃金蕾絲華美登台

>

▲▼BUCCELLATI。（圖／記者陳雅韻攝）

▲BUCCELLATI第三代設計師Andrea Buccellati創作的 Il Giardino Di Buccellati系列項鍊，運用Modellato 雕刻技法與彩色寶石展現繽紛花園。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌 BUCCELLATI以百年金匠工藝與細膩設計聞名，即日起於台北101購物中心舉辦預約制的高級珠寶展，以精湛作品展現各式引以為傲的裝飾工藝，包括極少在亞洲曝光的Vintage 系列，以及從大自然中汲取靈感的Il Giardino di Buccellati 系列、紀念美國市場周年的 Cocktail 系列、致敬經典的 Ombelicali 系列， 焦點是家族第二代設計師 Gianmaria Buccellati 創作的標誌性蝴蝶胸針，中央鑲嵌巴洛克珍珠，細看金屬邊緣也有別於一般珠寶品牌的拋光手法，而改以繁複的雕刻處理，每一個小細節都精緻華美。

▲▼BUCCELLATI,BVLGARI。（圖／公關照）

▲BUCCELLATI使用 Modellato 工藝雕刻黃金，並以粉紅藍寶石象徵蓮花的花瓣的 Il Giardino Di Buccellati系列項鍊。（圖／BUCCELLATI提供，以下同）

▲▼BUCCELLATI,BVLGARI。（圖／公關照）

▲BUCCELLATI第二代設計師 Gianmaria Buccellati 設計的標誌性蝴蝶胸針，中央鑲嵌巴洛克珍珠。

BUCCELLATI赫赫有名的 Tulle 鏤空工藝，靈感源自蜂巢狀的幾何圖案與蕾絲布紋，透過手工穿孔與鏤空技術，展現黃金蕾絲般的輕盈美感，此次展出的一款可轉換成釘式耳環的垂墜式長耳環為代表作；同場亮相的Vintage系列1965年製的橡葉雕刻手鐲則用上兩種雕刻技法，枝幹爲刻刀細密雕刻出不等距平行線紋呈現如絲絨般質感的Rigato工藝，橡葉則以不同方向重疊雕刻的Segrinato技法展現樹葉紋理，細細欣賞每一件作品都有驚喜。

▲▼BUCCELLATI,BVLGARI。（圖／公關照）

▲樹葉造型手鐲也是BUCCELLATI Vintage作品。

▲▼BUCCELLATI,BVLGARI。（圖／公關照）

▲BUCCELLATI採用宛如蕾絲布紋效果的Tulle 工藝，打造可拆卸式垂墜式耳環。

同樣來自義大利的寶格麗（BVLGARI），則以碩大頂級寶石驚豔世人，昨於紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala上，品牌代言人琵豔卡喬普拉強納斯 （Priyanka Chopra Jonas）搶先曝光全新Polychroma頂級珠寶系列中鑲嵌241.06克拉祖母綠的 The Magnus Emerald 項鍊，是寶格麗史上鑲嵌過最大的切割祖母綠，也是世上最大也最為精美的祖母綠之一。

▲▼BUCCELLATI,BVLGARI。（圖／公關照）

▲寶格麗的全球品牌代言人琵豔卡喬普拉強納斯戴寶格麗The Magnus Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊出席MET Gala。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼BUCCELLATI,BVLGARI。（圖／公關照）

▲Polychroma 頂級珠寶系列中的The Magnus Emerald 項鍊鑲嵌重達241.06克拉的祖母綠，是寶格麗所鑲嵌過最大的切割祖母綠。

►妮可基嫚戴CINDY CHAO珠寶閃耀Met Gala　席德妮巨鑽戒刻愛犬名

►香奈兒N°5短項鍊隨心調成頸鍊　鑲鑽幸運符碼無比閃耀

關鍵字：

BUCCELLATI, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

HAHA問老夫老妻不吵架祕訣　他神回：就不要講話

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗

韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗

Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機 Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪 昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆 貝嫂戴千萬元「錶王」慶貝克漢50歲生日　長子氣弟弟戀上前女友缺席 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面