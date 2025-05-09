好眠是美肌關鍵！「助眠面膜」上市成話題　聞香連心靈都療癒

▲肌膚好壞和睡眠品質息息相關。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

沒有好的睡眠，用再多、再貴的保養也沒有用，現代人的生活節奏越來越快，壓力、繁忙的工作與不穩定的作息，高品質的睡眠不僅是恢復精神的關鍵，更是打造好膚況的基礎，唯有進入深層睡眠，肌膚才能啟動完整的修護機制，讓膚況更穩定，以下這些助眠保養品，幫你把肌膚、睡眠通通都顧好了。

陳姿瑾諮商心理師也表示，當入睡有障礙時，建議也能藉助天然精油的療癒香氣，幫助身心徹底放鬆，營造舒適好眠情境。例如使用沉靜的乳香、穩定而堅毅的黑雲杉、平易近人的薰衣草，串聯成為迷人的複方精油。

▲Inna Organic 童顏有機 藍艾菊舒眠修護精油面膜，23ml，240元。

滿足夜間修護與深層舒眠雙重需求，推出首款藍艾菊精油配方結合舒眠修護因子Regenight™，融合有機天然植萃與多重修護成分，為肌膚提供深層舒緩與強化屏障，全面提升夜間修護效能。讓每一次敷面膜的過程，不僅是修護，更是一次身心靈同步療癒的睡前儀式。

▲bamford 甯靜浴油，125ml，3,900元。

這款香氣怡人的甯靜浴油，含有高濃度的有機精油，深層放鬆身體及心靈。以滋潤肌膚的杏桃核仁油為基底，調和具有助眠效果的有機羅馬洋甘菊、薰衣草以及岩蘭草等精油。有機精油植萃成分高達16%，柔嫩滋養肌膚同時提供舒眠香氣。

▲REN 沉睡森林枕頭噴霧，75ml，800元。

結合乳香、雪松、薰衣草、天竺葵精油，揉合出沉穩森林氣味，帶你漫步在夢鄉裡的森林小徑，盡情沉浸在放鬆與舒緩的氛圍裡，享受整夜的香眠熟睡。