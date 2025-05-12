超市就能買到的「燃脂水果」！熱量超低還能讓肌膚Q彈

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

想要健康瘦身，不必苦苦節食！許多水果都是瘦身的好幫手，而且在超市就能輕鬆購得，以下就精選5種在超市常見、而且有助於瘦身的水果，別再為瘦不下來找藉口。

1.蘋果：高纖飽足，穩定血糖

蘋果富含膳食纖維，特別是果膠，能增加飽足感，減少其他高熱量食物的攝取，也能延緩血糖上升的速度，避免血糖波動過大，進而減少脂肪堆積，而且連皮食用，能攝取更多膳食纖維。

2.莓果類：抗氧化、促進代謝

像是藍莓、草莓、覆盆莓等莓果類，蘊含滿滿的抗氧化成分，花青素就是其中之ㄧ，能幫助身體抵抗自由基的傷害，促進新陳代謝，同時也含有豐富的維生素C和膳食纖維，有助於維持腸道健康，促進消化，建議食用時可以加入無糖優格或燕麥片，增加口感和營養價值。

3.葡萄柚：低熱量、助燃脂

葡萄柚熱量低，且含有特殊的植物化合物「柚皮苷」，研究顯示，可能具有促進脂肪燃燒的效果，此外，也富含維生素C，能幫助身體產生膠原蛋白，維持肌膚彈性。

4.奇異果：幫助消化、改善便秘

奇異果含有豐富的膳食纖維和奇異果酵素，能幫助消化，改善便秘問題，尤其腸道健康對於瘦身至關重要，能更有效地吸收營養，排除廢物，直接食用快速方便。

5. 芭樂：高纖維、低GI

芭樂富含膳食纖維，能增加飽足感，延緩血糖上升的速度，而且升糖指數（GI） 較低，能避免血糖快速升高，減少脂肪堆積，連籽食用，能攝取更多膳食纖維。