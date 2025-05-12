隨時補噴超便利！3款防曬噴霧讓「補防曬」變得好容易

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

隨著夏季腳步到來，「補防曬」變得更為重要，別以為防曬塗了就了事，防曬產品原來也有時效，到了時間要補擦才能幫你全面防禦紫外線，但出門在外，補擦防曬並不容易，這時有請防曬噴霧來幫忙，輕輕一噴幫你均勻補擦不結塊。

▲KOSE 雪肌精 輕水感UV防曬噴霧精華，SPF35/PA+++，60ml，480元。

採用可直接噴灑於臉部的特殊配方設計，細緻輕盈的噴霧能迅速融入肌膚，均勻貼合不結塊，添加85%美容液，防曬同時呵護肌膚。採用不黏膩、不泛白的配方，白天外出可直接噴於粧容上，隨時輕鬆補擦防曬。除了臉部及身體之外，可用於髮絲與頭皮。

▲Lishan 持妝款防曬噴霧，100g，520元。

質地輕盈細緻，也針對炎熱潮濕的亞洲氣候做貼心的配方調整，加強持妝與控油效果，更適合亞洲女性的膚質使用，成分更添加蜂王乳、透明質酸、棗果與山楂萃取等多重保養成分，有助妝感服貼、不易脫妝，輕輕一噴即能在臉上形成透氣防護膜，清爽不黏膩。

▲nomel 全天・輕巧防曬噴霧，30ml，600元。

質地如水珠般清爽不黏膩，以海洋友善的紫外線吸收劑成分添加，能確保紫外線防禦功能溫和地停留於肌膚中，且輕巧好攜帶的口袋型尺寸，不論通勤、旅遊、隨時隨地，任何情境皆能即時補噴。