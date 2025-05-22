DIOR球鞋顏色、包包材質自己決定！訂製沙龍期間限定登場

▲DIOR在瓶蓋工廠台北製造所打造卓越逸品訂製沙龍。

記者林明瑋／台北報導 圖／品牌提供、記者林明瑋攝

DIOR卓越逸品訂製沙龍（Les Salons D’Exception）再度開張，多元的品項令人對訂製的想法更深且廣，除了西服、襯衫等正式裝束，包包、球鞋也能選擇喜歡的顏色或材質打造，吐露個人風格，還有許多華麗的刺繡、水晶亮片妝點的服裝，展現精湛工藝。

▲DIOR訂製服務展現精湛工藝。





▲西裝、襯衫皆可依需求定制。

卓越逸品訂製沙龍2022年首度在台推出，從高級訂製服的精神出發，細心依照需求打造作品，男裝佔了大宗，套版訂製服務以經典且具修身效果的西裝版型為基礎，加入歷任設計師具代表性的剪裁，想要有變化的Tailleur Oblique單扣斜裁西裝、典雅的雙排扣西裝，或是正式的三件式西裝都沒問題，剪裁也依需求有不同的貼身程度，搭配可選擇領口、袖口、姓名刺繡的襯衫，流露絕佳品味。

▲服裝細節繁複精彩。

2025年新一季的面料以沙灘柔和的米色、蔚藍海岸天際的藍、夕陽映照的粉白、夜幕低垂前的淺灰，描繪出迪奧先生鍾愛的南法度假勝地，搭配多樣化的材質例如喀什米爾羊絨、初剪羊毛、真絲混紡等，讓每一件作品都優雅動人。

▲包款訂製時可選擇面料。





▲DIOR馬鞍包有搶眼華麗版本。

包包與鞋款的變化也相當多，正式皮鞋有不同的色調和皮革，樂福鞋的Oblique刺繡面料顯得相當華麗，球鞋可以挑選拼接的顏色與材質，而且男女尺寸都有，除了自己穿，還能訂製情侶鞋放閃。男士的Saddle馬鞍包有繡著小花充滿大自然氣息的設計，也有綴滿水晶的華麗款式，女士有經典的Lady Dior黛妃包、30 Montaigne、Book Tote、Caro等，尺寸、皮革、色彩都能選擇，還可以配上吊飾，讓包包更個性化。

▲球鞋能選擇不同色彩面料拼接。





▲Oblique刺繡樂福鞋細膩搶眼。

DIOR在瓶蓋工廠台北製造所打造的卓越逸品訂製沙龍至5月25日，採預約制。訂製服裝與包包、鞋款之外，耀眼的珠寶是另一焦點，Galons高級珠寶系列以單件作品便展現多寶石切割工藝，呼應高級訂製服中不同經緯織法所營造的豐富層次；Rose des Vents羅盤玫瑰系列正是推出10周年的里程碑，以幸運符般的設計語彙傳達祝福心情。

▲DIOR卓越逸品訂製沙龍同場展出珠寶、腕錶。

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HERMES（愛馬仕）petit h工坊睽違近5年來台展出，展場與台灣藝術家郭恩愷合作，以柳杉、台灣杉及餘木邊材，重現郭恩愷位在海拔1200公尺山上的工作室，他擅於以森林裡的木材創作，永續的精神與愛馬仕petit h契合，也成就了這次的空間。

petit h於2010年創立，從愛馬仕16個創作部門取得裁切過的皮革或布料、沒用到的金屬等材質，賦予它們新生。此次多件創作是專為台灣設計，河馬沙發以多種皮革拼接打造，腳掌和耳朵後方使用喜馬拉雅鱷魚皮，展現不張揚的奢華感，椅凳用很具代表性的獼猴及鳳梨裝飾椅腳，俏皮又討喜，皮革上縫著鈕扣成為珍珠奶茶吊飾，插著吸管好想喝一口。petit h在台中大遠百展出，5月24日至6月2日開放大眾鑑賞。