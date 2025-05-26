57歲伊能靜曝內心狀態：愛自己是一種技能、需要花時間培養的

▲伊能靜在大陸人氣高，有眾多女性粉絲追隨。（圖／翻攝自微博/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

57歲伊能靜經常在《小紅書》和網友分享人生經驗，她提到有人說：愛自己是一種技能，她認為特別對，因為技能是需要培養的，技能是要有技術和能力的，而愛自己是真的要花力氣和能量的，那麼要如何實現一步步愛自己，聽聽她怎麼說。

伊能靜提到，自己已經活到57歲，人生中什麼事情都發生過，總覺得自己能翻山越嶺走到這一天，就是因為她不斷在增強自己的技能，或許大家現在經歷人生特別不開心的時刻，更應該培養「愛自己」的技能，那麼要如何做呢？建議從幾個大方向下手。

#接納情緒

允許自己有脆弱的時候，不要自責，試著接納自己生命中的每一個經驗，包括你的原生家庭，或許你的愛情婚姻不夠順利，可能是你和孩子間的溝通不良，甚至職場上遇到困難，你必須了解這只是一個過程，你必須懂得去接納這個生命經驗。

#建立邊界感

有些人是過度接納外界的，就像先生的一句話，就能影響你的心情讓你不開心，千萬別人影響你，所以我們更要設立邊界感，拒絕會消耗我們能量的人事物，尤其是消耗你時間的種種事情，學會保護自己的時間。

▲與秦昊結婚後幸福美滿，堪稱人生勝利組。

#練習正念

試著專注在當下，不要去想已經結束的過去，也不要去想還沒有發生的未來，把專注力放在現在就好。

#脫離批判

現代人喜歡看社群媒體，但是好像也不見得都是想獲得新資訊，有的人就喜歡從中比較，其實過度和他人比較是不好的，只需要專注自己的成長，和自己比就好。

#定期充電

記得一定要留一點時間給自己，你既是媽媽也是太太，更是女兒，撇開這些身分，其時你就是你自己，留點時間可以安靜閱讀，即便是放空都好。

▲伊能靜在網路帶貨經營有聲有色。

#自我獎勵

平時給自己設立小目標，若完成小目標就可給予自己獎勵，適時的鼓勵自己是好的。

#好好照顧身體

男人可能會離開，但身體會陪伴你一輩子，所以你必須多運動、吃健康，適時補充身體的需要，有健康身體才會有未來。