fb ig video ETtoday search mobile

57歲伊能靜曝內心狀態：愛自己是一種技能、需要花時間培養的

>

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博/伊能靜）

▲伊能靜在大陸人氣高，有眾多女性粉絲追隨。（圖／翻攝自微博/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

57歲伊能靜經常在《小紅書》和網友分享人生經驗，她提到有人說：愛自己是一種技能，她認為特別對，因為技能是需要培養的，技能是要有技術和能力的，而愛自己是真的要花力氣和能量的，那麼要如何實現一步步愛自己，聽聽她怎麼說。

伊能靜提到，自己已經活到57歲，人生中什麼事情都發生過，總覺得自己能翻山越嶺走到這一天，就是因為她不斷在增強自己的技能，或許大家現在經歷人生特別不開心的時刻，更應該培養「愛自己」的技能，那麼要如何做呢？建議從幾個大方向下手。

#接納情緒

允許自己有脆弱的時候，不要自責，試著接納自己生命中的每一個經驗，包括你的原生家庭，或許你的愛情婚姻不夠順利，可能是你和孩子間的溝通不良，甚至職場上遇到困難，你必須了解這只是一個過程，你必須懂得去接納這個生命經驗。

#建立邊界感

有些人是過度接納外界的，就像先生的一句話，就能影響你的心情讓你不開心，千萬別人影響你，所以我們更要設立邊界感，拒絕會消耗我們能量的人事物，尤其是消耗你時間的種種事情，學會保護自己的時間。

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博/伊能靜）

▲與秦昊結婚後幸福美滿，堪稱人生勝利組。

#練習正念

試著專注在當下，不要去想已經結束的過去，也不要去想還沒有發生的未來，把專注力放在現在就好。

#脫離批判

現代人喜歡看社群媒體，但是好像也不見得都是想獲得新資訊，有的人就喜歡從中比較，其實過度和他人比較是不好的，只需要專注自己的成長，和自己比就好。

#定期充電

記得一定要留一點時間給自己，你既是媽媽也是太太，更是女兒，撇開這些身分，其時你就是你自己，留點時間可以安靜閱讀，即便是放空都好。

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博/伊能靜）

▲伊能靜在網路帶貨經營有聲有色。

#自我獎勵

平時給自己設立小目標，若完成小目標就可給予自己獎勵，適時的鼓勵自己是好的。

#好好照顧身體

男人可能會離開，但身體會陪伴你一輩子，所以你必須多運動、吃健康，適時補充身體的需要，有健康身體才會有未來。

關鍵字：

伊能靜, 愛自己, 技能培養, 心靈成長, 健康生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

容易口是心非的三大星座！TOP 1思緒亂跳又愛顛倒是非　讓人猜不透

容易口是心非的三大星座！TOP 1思緒亂跳又愛顛倒是非　讓人猜不透

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點

喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 「陰瑜伽」入門指南　久坐族必學的10個放鬆動作＋練習重點 《折腰》宋祖兒、劉宇寧踩「紅底鞋」CP感超強！芭蕾綁帶鞋襯逆天長腿 孫芸芸228萬勞力士鑽錶好閃　與腹肌AB線齊吸睛 G-SHOCK 13萬蛙人潛水錶超霸氣　世上最巨青蛙入設計 舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦 跟著德國穿搭達人Linda Sza學春夏多巴胺穿搭　多色混搭也能有高級感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面