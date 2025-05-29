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Tiffany收購超巨孔賽石原石　切出10顆寶石供藏家訂製石上鳥

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▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.收購重逾7,500克拉的珍稀孔賽石（左），歡慶石上鳥胸針問世60周年。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳奇珠寶設計師史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1965年為Tiffany & Co.設計的「石上鳥」珠寶，今年歡慶問世60周年，品牌收購重達7,500克拉的珍稀孔賽石慶祝，特別切割成10顆重量級寶石，打造10枚高級珠寶限量胸針，品牌將邀請訂製的貴客參與設計過程，與首席寶石學家Victoria Wirth Reynolds合作構思以展現寶石最美樣貌。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥系列鉑金與18K金鑲嵌孔賽石主石項鍊。

呈現深邃紫紅至柔和紫丁香色調的孔賽石，對於Tiffany而言有深刻意義，其名稱取自1902年品牌首任首席寶石學家George Frederick Kunz，他奠定了Tiffany 作為全球頂尖稀有寶石品牌的地位，確立孔賽石、摩根石、坦桑石和沙弗萊石並列為Tiffany於20世紀向世界介紹的重要「四大傳世寶石」。近期Tiffany收購25 年前在非洲莫三比克被發現的7,500 克拉的孔賽石原石，切割出10顆非凡寶石訂製10件珠寶，慶祝經典石上鳥珠寶誕生60周年。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jean Schlumberger by Tiffany鉑金與18K黃金鑲嵌孔賽石與鑽石戒指。

寶格麗（BVLGARI）亦是彩色寶石名家，最新發表的Polychroma頂級珠寶系列中的Polychromatic Bloom絢彩盛綻項鍊，展現對大膽色彩與平衡美學的完美掌握，鑲嵌3顆重量級蛋面切割寶石氣勢非凡，由106.36克拉的紅碧璽坐鎮中央，兩側分別是55.52克拉橄欖石與55.11克拉坦桑石，華美大氣。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲寶格麗Polychroma系列Polychromatic Bloom絢彩綻放頂級彩寶與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

Tiffany, BVLGARI, 寶格麗

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