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情緒壓力族群必看！「治癒焦慮守則」教你擺脫不真實的事物

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文／羅素甘迺迪

焦慮並不真實—這一點非常重要。為什麼？ 因為焦慮和擔憂始終跟未來有關。既然未來的事尚未發生，可以完全歸類為想像的範疇，所以我們可以用「不真實的事物」這幾個字來定義焦慮。

此刻，你可能會抗拒這種想法，接下來我會試著以最清楚的方式來闡述焦慮，好讓你明白，你不必（事實上也不應該）和它對抗，不必試圖克服它、戰勝它，或對它做任何事。事實上，你愈是對抗或試圖戰勝，它就會顯得愈真實，因為你愈反抗某件事，神經系統就會愈陷入戰鬥或逃跑狀態，你就會變得更不理性。你的大腦愈不理性，愈被憂慮傷害，你就愈有可能失去當下的立場和意識，僅僅關注未來，因為所有憂慮都跟未來有關。當大腦的理性機制停擺，脫離當下，再離奇的擔憂也會顯得非常真實。焦慮並不真實，儘管它誘使我們相信它很真實。請記住，你永遠可以選擇放開香蕉並逃跑，而不是繼續奮力抓著香蕉，被自己的行為困住。

最後要告訴你，焦慮不是感覺—這很可能會讓你大吃一驚。但我要再說一遍：焦慮不是感覺。我明白你當初選擇這本書，那是因為你覺得我看起來像知道自己在說什麼，但我居然一反常態，說出這樣荒謬的言論。對於飽受焦慮所苦的人，我很清楚你的感受，或許該這麼說才正確，我很清楚你是怎麼想的。當我意識到焦慮純粹是大腦思維的投射，是對未來的預測、想像和念頭，我這才真正治癒了焦慮。因此，我要說，焦慮是思維，不是感覺。

當你願意接受這個新觀點，將焦慮視為純粹的思維問題，而非感覺問題，你在理解自己的「不適」（dis-easy）這條路上，就已邁出了一大步。

順帶一提，如果你想培養在焦慮中更加堅毅的本領，我大力推薦梅爾．羅賓斯寫的《5秒法則》（The 5 Second Rule）。有些事很困難或令人恐懼，但你知道自己亟需去做，這時你可以透過這本書得到一些幫助。為了避免過度自我保護機制介入，導致你無所作為，一旦意識到你應該去做某件對自己有益的事，請試著倒數五、四、三、二、一，然後立刻採取行動。許多飽受焦慮所苦的人已經將這個技巧當作應對機制，當你正在努力培養新習慣，以便「放開那根香蕉」，這個技巧可以派上用場，務必牢記在心！

▲▼ 《你就是自己的焦慮處方》立體書封 。（圖／商周提供）

▲《你就是自己的焦慮處方》立體書封 。（圖／商周提供）

★書名：你就是自己的焦慮處方：專業心理醫師寫給情緒壓力族群的108則身心靈自癒指引
★作者：羅素‧甘迺迪
★出版社：商周出版
★出版日期：2025／5／27
 

關鍵字：

焦慮, 心理健康, 自我成長, 5秒法則, 放鬆

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