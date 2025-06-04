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MIDO鏤空盤秀計時機芯　動感設計為穿搭添活潑氣息

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▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Skeleton Chronograph 鏤空計時碼錶，煙灰色款（左）78,000元，藍色款 77,000元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季活力穿搭少不了亮色配件，MIDO（美度表）發表Multifort Skeleton Chronograph 鏤空計時碼錶，鏤空設計面盤大秀60小時動力儲存的抗磁Caliber 60 機芯，展現動感活力，共推出煙灰色與藍色兩款配色，煙灰色款搭金屬鍊帶，藍色鏤空錶則配上直條紋理橡膠錶帶，兩款皆配有快拆裝置，可隨心更換心儀錶帶，展現多元風格。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star GMT腕錶，46,000元。

跨國出遊則少不了雙時區顯示腕錶，MIDO同步發表Ocean Star GMT腕錶，搭載具80小時動力儲存的 Caliber 80 自動機芯，具雙時區顯示以及能輕易辨識日夜的24小時刻度圈，且防水200米，因此無論是在都會穿梭或戶外活動都適合穿戴；緞面拋光及金色PVD不鏽鋼外型，細節裝飾太陽光金色，時髦有型。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton青銅材質的卡其海軍Scuba系列 GMT 自動上鍊腕錶，49,000元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton近期也推出實用GMT腕錶，結合軍事風格與現代旅行所需打造2款卡其海軍Scuba系列GMT自動上鍊錶，一款是精鋼錶殼搭配髮絲紋錶帶和白色紋理面盤，指針塗覆淺綠色夜光塗料Super-LumiNova® ；另一款為青銅錶殼搭配黑色面盤，配上黑色和金色 NATO 錶帶顯得陽剛粗獷，兩款錶藉由紅色GMT指針可輕鬆讀取第二地時間。
 

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關鍵字：

MIDO, Hamilton

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