凡爾賽宮聯名首飾繁花盛開　Les Néréides再現法式浪漫

▲Les Néréides凡爾賽宮聯名系列藍色太陽王項鍊9,800元，太陽王與藍色切割水晶耳環4,000元。（圖／Les Néréides提供 ）

記者陳雅韻／台北報導

法國飾品品牌Les Néréides再度與凡爾賽宮合作推出聯名系列，以凡爾賽宮中隱秘的一隅小特里亞農宮（Petit Trianon）與瑪麗皇后的田園村莊（Queen’s Hamlet）為靈感，創作象徵路易十四的皇家藍為底配金色陽光圖騰首飾，以及受花園啟發的植物花卉造型作品，展現瑪麗皇后渴望逃離現實與追求自由的精神。





▲Les Néréides 新作靈感源自凡爾賽宮中小特里亞農宮與瑪麗皇后的田園村莊。

凡爾賽宮的小特里亞農宮花園是歐洲最知名的花園之一，極盛時期園中有多達4,000種植物品種，此次Les Néréides與凡爾賽宮聯名系列，透過3款系列讓佩戴者感受皇室花園的浪漫氣氛，包括從傳說中由女神阿斯特莉亞（Astrea）星塵孕育的紫苑花、象徵王室的百合花、到深受新古典主義建築師喜愛的茛苕葉，分別以耳環、項鍊、戒指或手環等型態展現美態，為穿搭增添優雅氣息。





▲Les Néréides凡爾賽宮聯名系列粉藍花卉與珍珠母貝手環6,800元，粉藍花卉與珍珠母貝戒指5,800元。





▲Les Néréides凡爾賽宮聯名系列金色百合花與淡水珍珠耳環，7,200元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）近來則主打實驗室培育鑽石，由代言人莫文蔚演繹Swarovski Created Diamonds Eternity系列作品，此系列採用可再生能源和回收金銀製作線條簡潔俐落的首飾，再鑲嵌高品質的培育鑽石吸睛，莫文蔚疊搭既是無限符號也是數字8的項鍊，時髦亮眼。





▲莫文蔚佩戴Swarovski Created Diamonds Eternity系列首飾。（圖／施華洛世奇提供）