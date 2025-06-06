fb ig video ETtoday search mobile

別猛灌咖啡！5個方法讓你思慮清晰　加班也不累

>

▲▼別猛灌咖啡！5個方法讓你加班也不累 。（圖／Unsplash）

▲選對方式即便加班也可以不傷身。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人工作壓力大，有時候晚上加班早已成為常態。面對長時間盯螢幕、思緒遲鈍、眼皮沈重的狀態，該如何提振精神、保持清醒效率？以下5個方法，幫你在夜晚也能依舊思慮清晰。

#選對「提神飲品」不是猛灌咖啡

雖然咖啡因是許多人的提神首選，但晚上過量攝取反而可能影響睡眠、導致隔天更疲累。建議選擇低咖啡因的溫熱茶飲，像是無糖綠茶、花草茶既可提神也能安定情緒。

▲▼別猛灌咖啡！5個方法讓你加班也不累 。（圖／Unsplash）

#調整環境光線與溫度

昏暗的燈光容易讓人昏昏欲睡，試著將桌燈調為偏白光、有亮度的模式。室內溫度也會影響專注力，太熱會讓人無力、太冷則可能頭痛，建議維持在舒適的 24~26 度之間。

#每工作 50 分鐘起身動一動

久坐不動不僅影響血液循環，也會降低腦部清醒度。建議每工作 50 分鐘起身走動 5 分鐘、伸展四肢，甚至做幾個深呼吸動作，幫助重新集中精神。

▲▼別猛灌咖啡！5個方法讓你加班也不累 。（圖／Unsplash）

#吃對食物，避免高糖高油炸

宵夜時間容易忍不住點炸物、甜食，但高油高糖反而讓血糖迅速升高後又快速下降，造成精神更疲倦。建議改吃堅果、水煮蛋、香蕉或優格等低GI食物，提供穩定能量更有助集中力。

#給自己一個「結束時間」

加班不是無止盡的拚命，設定明確下班時間有助心理建立界線。完成工作後的放鬆儀式，例如洗個熱水澡、聽音樂或點個香氛蠟燭，都能幫助你在忙碌後緩解壓力，穩定進入休息狀態。

關鍵字：

工作壓力, 提神方法, 加班, 效率, 疲倦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柴柴 看 #獸醫 超乖！ 乖躺台上 #打針 還自動 #抬腳腳

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷

職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷

職場大忌！讓上司翻白眼的5種稱呼　「叫哥、姐」其實超失禮

職場大忌！讓上司翻白眼的5種稱呼　「叫哥、姐」其實超失禮

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份 「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮 大谷翔平邊比賽邊保養超敬業！網讚：根本最稱職代言人 林依晨懷孕後期美成這樣　孕肚神隱秀伯爵百萬鑽錶 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看 3點地雷全中讓你變成「萬年單身者」　太過於隱藏情緒是通病 《你的味道》高旻示根本穿搭教科書　4招把高級慵懶穿上身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面