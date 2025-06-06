別猛灌咖啡！5個方法讓你思慮清晰　加班也不累

▲選對方式即便加班也可以不傷身。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人工作壓力大，有時候晚上加班早已成為常態。面對長時間盯螢幕、思緒遲鈍、眼皮沈重的狀態，該如何提振精神、保持清醒效率？以下5個方法，幫你在夜晚也能依舊思慮清晰。

#選對「提神飲品」不是猛灌咖啡

雖然咖啡因是許多人的提神首選，但晚上過量攝取反而可能影響睡眠、導致隔天更疲累。建議選擇低咖啡因的溫熱茶飲，像是無糖綠茶、花草茶既可提神也能安定情緒。

#調整環境光線與溫度

昏暗的燈光容易讓人昏昏欲睡，試著將桌燈調為偏白光、有亮度的模式。室內溫度也會影響專注力，太熱會讓人無力、太冷則可能頭痛，建議維持在舒適的 24~26 度之間。

#每工作 50 分鐘起身動一動

久坐不動不僅影響血液循環，也會降低腦部清醒度。建議每工作 50 分鐘起身走動 5 分鐘、伸展四肢，甚至做幾個深呼吸動作，幫助重新集中精神。

#吃對食物，避免高糖高油炸

宵夜時間容易忍不住點炸物、甜食，但高油高糖反而讓血糖迅速升高後又快速下降，造成精神更疲倦。建議改吃堅果、水煮蛋、香蕉或優格等低GI食物，提供穩定能量更有助集中力。

#給自己一個「結束時間」

加班不是無止盡的拚命，設定明確下班時間有助心理建立界線。完成工作後的放鬆儀式，例如洗個熱水澡、聽音樂或點個香氛蠟燭，都能幫助你在忙碌後緩解壓力，穩定進入休息狀態。