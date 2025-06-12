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寶格麗大理石打造錶面　款款獨一無二不怕撞錶

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▲▼ 寶格麗,Harry Winston 。（圖/公關照）

▲BVLGARI BVLGARI 50周年限量款黃K金綠色大理石面盤自動錶（左），與鑲鑽時標石英錶各限量150只。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）經典BVLGARI BVLGARI系列於1975年問世，1977年由錶界傳奇設計師Gérald Genta重新詮釋，奠定其標誌性輪廓，錶圈銘刻品牌名的設計讓人一眼認出，半世紀以來演藝圈重量級人士史汀（Sting）、喬治麥可（George Michael）到科技業的比爾蓋茲（Bill Gates）等名流都是愛好者，品牌歡慶此系列50周年，特別推出4款紀念錶，以象徵羅馬宏偉的大理石面盤呈現，分別推出錶徑26 mm與38 mm兩種尺寸，由於大理石天然紋理各不相同，因此每一款錶都是獨一無二。

▲▼ 寶格麗,Harry Winston 。（圖/公關照）

▲BVLGARI BVLGARI玫瑰金夜藍色大理石面盤腕錶（上），黃K金珍珠母貝與縞瑪瑙項鍊。

兩款採用「Verde Alpi」阿爾卑斯綠色大理石面盤的黃Ｋ金紀念錶，寶格麗於錶圈刻有BVLGARI ROMA周年紀念標誌；另兩款大尺寸錶的面盤以「Blu Incanto」夜藍色大理石製成，小錶徑錶款則採用「Azzurro Infinito」冰藍色大理石面盤，小尺寸錶款均點綴鑽石時標，並搭載石英機芯，而大錶徑錶款裝載 BVL 191 Solotempo 自動上鍊機芯。

▲▼ 寶格麗,Harry Winston 。（圖/公關照）

▲BVLGARI BVLGARI 玫瑰金冰藍色大理石面盤腕錶。

此外，寶格麗同步推出靈感源自古羅馬錢幣的BVLGARI BVLGARI雙LOGO設計珠寶，新作包括黃K金項鍊與成套手環、一面鑲嵌珍珠母貝而另一面鑲縞瑪瑙的時髦長鍊，以及玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、黃K金搭配黑色縞瑪瑙兩款手環，與同系列錶款完美搭配。

▲▼ 寶格麗,Harry Winston 。（圖/公關照）

▲BVLGARI BVLGARI玫瑰金鑲嵌珍珠母貝手環（左）黃金鑲縞瑪瑙手環。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年慶祝向陽花造型Sunflower系列問世75周年，從經典的白鑽與黃鑽款延伸出新作，推出以祖母綠或粉紅藍寶石點綴中央花蕊，搭配鑽石花瓣的設計，共有項鍊、墜鍊、耳環、手鍊、戒指等8款新品，洋溢年輕活潑氣息。

▲▼ 寶格麗,Harry Winston 。（圖/公關照）

▲海瑞溫斯頓 向陽花卉Sunflower系列祖母綠鑽石耳環。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ 寶格麗,Harry Winston 。（圖/公關照）

▲海瑞溫斯頓向陽花卉Sunflower系列粉紅藍寶石鑽石墜鍊（左）與鑽石墜鍊。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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