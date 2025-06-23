Seiko錶面浮出大白鯊　紀念經典電影上映50周年

▲Seiko Prospex X《JAWS》50周年限量紀念錶附有印上映50周年紀念標誌的特殊錶盒。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko紀念由好萊塢名導史蒂芬史匹柏執導的經典電影《大白鯊》（JAWS）上映50周年，推出全球限量5000只的Seiko Prospex紀念錶，選擇1976年與電影同時期的人氣錶款為基礎，融入此部電影舉世聞名的主視覺圖，於面盤以漸層色描繪出海洋表面的景象，並在壓紋中隱藏著隨著光影角度浮現的鯊魚圖案，巧妙呼應電影中幾乎看不見鯊魚的情節，6時位置以紅色「JAWS」字樣裝飾，讓影迷一眼認出。





▲Seiko Prospex X《JAWS》50周年限量紀念錶以漸層色描繪出海洋景象， 27,500元。





▲Seiko面盤的設計靈感源自電影《JAWS》舉世聞名的主視覺圖。

Seiko Prospex X《JAWS》50周年限量紀念正反面設計均結合電影元素，錶背刻有電影中登場的「奧卡號」船隻與鯊魚背鰭圖案，並鐫刻有「JAWS 50th / LIMITED EDITION」字樣及專屬序號。同時附有印著《大白鯊》上映50周年紀念標誌的特殊錶盒，連錶枕也印上了電影主視覺，極具收藏價值。





▲Seiko Prospex X《JAWS》50周年限量紀念錶的錶背刻有電影中登場的「奧卡號」船隻與鯊魚背鰭圖案。





▲電影《腓尼基計劃》劇中父親贈予女兒的華麗煙斗出自dunhill。（圖／dunhill提供，以下同）

精品與電影結合總引人入勝，英國男裝品牌 dunhill近日為好萊塢鬼才名導魏斯安德森（Wes Anderson）所執導的諜報黑色喜劇電影《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme），特別打造一款鑲嵌寶石的訂製煙斗，劇中由父親贈予女兒的華麗煙斗， 設計靈感源自19 世紀廣受歡迎的經典美式玉米芯煙斗，品牌特別鑲飾手工切割與拋光的半寶石，展現奢華意象。





▲dunhill為《腓尼基計劃》打造靈感來自 19 世紀廣受歡迎的美式玉米芯煙斗。