G-SHOCK「鐵色」盔甲錶好威　面盤飾「龜甲紋」求好運

▲G-SHOCK MR-G以日本武士威嚴氣質的「鐵色」為概念，打造新錶MRG-B2000BG（右）與MRG-B2000RG（左），各87,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

日本鐘錶品牌迷人之處在於巧妙融入文化精髓，發揚傳統與工藝。G-SHOCK旗下頂級高端MR-G系列融合日式精神的MRG-B2000腕錶即是熱銷款，曾推出象徵勝利與勇敢的深藍「勝色」以及傳統武士「赤備」的紅色盔甲及武器錶款，今年則以傳統盔甲「鐵色」（kurogane-iro）為主題，創作搭配鈦金屬錶帶的MRG-B2000BG與配上氟橡膠錶帶MRG-B2000RG等2款新錶，呈現加熱鐵材時所顯現的深藍綠色調，被視為莊重與威嚴的配色，也讓人聯想到日本古代的盔甲與武器。

▲G-SHOCK MR-G「鐵色」系列的錶盤設計重現日本傳統「龜甲紋」圖案。

G-SHOCK MR-G系列「鐵色」腕錶經過綠色DLC（類鑽碳）塗層與深度硬化處理，呈現剛強耐磨且帶有深邃質感的鈦金屬外觀，面盤底部飾以象徵力量與福氣的「龜甲紋」圖案，外圈則裝飾猶如摺扇的圖案，時標靈感則取自日本刀劍，因此展現出鋒利邊角，每個小細節都蘊含和風精神，最特別是搭氟橡膠錶帶的MRG-B2000RG腕錶的錶圈採用再結晶鈦金屬製成，結晶圖案呈現猶如刀鋒在經過高溫火焰與冷卻過程中出現的「沸」刃紋。兩款錶均備Tough Solar 太陽能電力、手機藍牙與六局電波，防水200米。

▲G-SHOCK MRG-B2000RG腕錶採用Dura-Soft氟橡膠錶帶。

Seiko則持續從歷史錶款延伸，慶祝品牌潛水錶誕生60周年，Prospex系列推出靈感來自潛水錶背上波浪標誌的新面盤，銀色面盤錶款向Seiko 1965年推出的首款潛水錶致敬，而藍色面盤款則呼應1968年潛水錶的經典設計，前者配備6R55機芯，而具兩地時間功能的藍色面盤錶款搭載6R54 GMT機芯，兩款腕錶動力儲存皆達72小時，防水深度提升至300米，而錶扣也全面升級，可輕鬆調整錶帶範圍達15毫米，佩戴更為舒適。

▲慶祝Seiko潛水錶誕生60周年，Prospex系列推出波浪面盤款式。（圖／Seiko提供）