大秀直播 / 珉奎飛巴黎等收「DIOR雞蛋」　設計師Jonathan Anderson首秀6/27晚間登場

▲DIOR 2026夏季男裝秀，是創意總監Jonathan Anderson接掌後發表的首個系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

2026春夏巴黎男裝周正在進行，要說這一季最受矚目的秀，DIOR絕對是其一。這是Jonathan Anderson接掌後交出的第一張成績單，從近幾天陸續釋出的靈感來源與預告，能深切感受那股期待的氣氛，受邀的嘉賓們陸續前往巴黎，韓團Seventeen成員珉奎穿著成套的淺色丹寧現身機場出發，大秀邀請函是裝著3顆雞蛋的盤子，很有Jonathan Anderson的藝術趣味感，珉奎當然也會收到，準備在台灣時間6月27日晚上8點30分看秀。

安迪沃荷、巴斯奇亞與Lee Radziwill

關於DIOR 2026夏季男裝的線索，首先是安迪沃荷掌鏡的拍立得照片，畫面中的主角是社交名媛、賈桂琳甘迺迪的妹妹Lee Radziwill，以及已故傳奇藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），展現1980年代紐約藝術圈的璀璨與叛逆氣息。DIOR並為此錄製了一集Podcast，找來時尚界名人Karen Binns聊著80年代她與好友巴斯奇亞在紐約的社交生活，以及她對於Jonathan Anderson從80年代汲取靈感進而創作的想法，「Jonathan是掌握文化脈動的人，他會努力確保時尚與藝術之間的連結」。

▲安迪沃荷拍攝藝術家巴斯奇亞（左）與Lee Radziwill的拍立得照片，是DIOR夏季系列的靈感。（圖／品牌提供，以下同）

名符其實的Book Tote

原為女裝系列的托特包Book Tote出現在男裝預告，包面以書為題，包括1897年出版、以吸血鬼為題材的《德古拉》（Dracule）小說初版封面、品牌創辦人迪奧先生的自傳《Dior by Dior》，以及1782年出版的法文書信體小說《危險關係》（Les Liaisons Dangereuses），Book Tote變得名符其實。

▲Book Tote呈現《德古拉》小說初版封面。





▲《Dior by Dior》是迪奧先生的自傳。





▲粉紅色Book Tote上是法文書信體小說《危險關係》的書名。

姆巴佩搶穿最新設計

足球球星姆巴佩（Kylian Mbappé）是DIOR品牌大使，搶先穿上2026夏季男裝拍攝前導照片和影片，一套灰色西裝與條紋襯衫，他動手繫上紅藍相間的領帶，另一套則是黑色正式裝束，他試著打領結，最後勉強完成，相當逗趣。

▲DIOR品牌大使姆巴佩拍攝夏季男裝系列的前導片。

邀請函是裝著3顆蛋的盤子

Jonathan Anderson的作品常有令人意想不到的有趣想法，DIOR 2026夏季男裝秀的邀請函，是一個裝了3顆蛋的的盤子，Jonathan表示是瓷盤從品牌的檔案資料庫得來靈感，而雞蛋是孕育、孵化新生命的地方，代表一個新的開始，後續還發出一張早餐擺盤的照片，除了雞蛋盤，還有吃過的草莓與葡萄柚、火柴、DIOR項鍊等等，泰星Apo幫盤子和窗外的巴黎鐵塔拍照，很有氣氛。

▲泰星Apo秀出裝著3顆雞蛋的邀請函。（圖／翻攝apo555 IG）



▲邀請函的「擺盤」，相當有趣。

看秀嘉賓的機場造型

屆時大秀現場必定星光熠熠，韓團Seventeen成員珉奎現身機場時，穿著成套的淺色上衣與丹寧褲，是將於7月3日上市的Dior and Lewis Hamilton膠囊系列，韓團Tomorrow x Together（TXT）的成員們也前往巴黎，以米灰色或黑色泰國男星Apo（Nattawin Wattanagitiphat）與Mile（Phakphum Romsaithong）均選穿DIOR 2025秋季男裝登機，搭配Dior Privé包款與B01 Matchpoint運動鞋，輕鬆舒適也很有態度。

▲珉奎穿著成套的淺色上衣與丹寧褲出發前往巴黎。



▲泰國男星Apo（左）與Mile。



▲韓團TXT成員赴巴黎男裝周準備欣賞DIOR秀。

Jonathan Anderson於2025年4月被任命為DIOR男裝創意總監，6月更進一步成為品牌女裝、男裝與高級訂製服的唯一創意總監，成為自創辦人迪奧先生之後，首名包辦全線的設計師，每年光是DIOR就有10個系列，再加上他個人同名品牌JW Anderson的6個系列、與UNIUQLO的聯名等等，工作量相當龐大，台灣時間6月27日晚上8點30分，別忘了透過上方直播影片，一起欣賞他執掌DIOR後的首場大秀。

▲Jonathan Anderson是DIOR全系列設計師，為了2026夏季男裝系列釋出不少前導影像，例如針線、頂針等工具，或是衣標等的照片。

【更多2026春夏男裝】

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON的2026春夏男裝，展開了一場印度與巴黎的跨文化旅程，男裝創意總監Pharrell Williams（菲董）讓秀場變成發源自印度的蛇梯棋遊戲棋盤，整體服裝輪廓融合了貴族學院、紈絝子弟與印度傳統元素，質感極佳但又帶有歷練的風霜，加上經過陽光曝曬或磨毛的效果，增添更多細節，寶石刺繡出現在服裝、硬箱等多處，成為充滿特色的驚喜。

SAINT LAURENT

SAINT LAURENT創意總監 Anthony Vaccarello以「逃離即優雅，慾望成語言」為主軸，致敬品牌創辦人聖羅蘭先生，以及曾用藝術表達沉默慾望的失落世代。以收腰、寬肩等剪裁描繪優雅，並運用以午後自然光取代夜色，透過乾淨明亮的色調與光影，刻劃出無需誇飾的內斂感。

PRADA

PRADA用顏色與輪廓譜寫出春夏的愜意，編織帽彷彿被風吹向一邊，充滿律動感，短褲、長版上衣讓男士們解放雙腿，輕甜的粉紅、淺藍，與亮眼的大紅、鮮綠，搭配中性的卡其或黑灰色調，讓整個系列帶著個性與歡愉。