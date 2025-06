巴黎男裝周 / 孔劉西裝配Speedy包帥炸！LV秀場是「蛇梯棋」　細節很印度

▲LV在巴黎龐畢度中心外辦秀,場地佈置成巨型蛇梯棋。(圖/翻攝Louis Vuitton IG)

記者林明瑋/綜合報導

如果真的走進蛇梯棋(Snakes and Ladders)遊戲裡,是什麼感覺?LOUIS VUITTON的2026春夏男裝秀場,地板是Damier格紋變成的巨型棋盤,男裝創意總監Pharrell Williams(菲董)從蛇梯棋的發源地印度,展開一場跨越文化的旅程,寶石刺繡等細節讓處處都有小驚喜。韓星孔劉穿著合身的短版西裝與丹寧褲、手提Speedy包現身看秀,展現有型的紳士魅力。

▲LV 2026春夏男裝在巴黎男裝周發表。(圖/品牌提供,以下同)



▲韓星孔劉出席看秀。

位於巴黎龐畢度中心外的秀場,由印度知名建築師事務所Studio Mumbai的創辦人、建築師Bijoy Jain與菲董聯手打造,蛇梯棋的玩家需要擲骰子決定步數,遇樓梯或蛇,會往上攀爬或滑落,隱喻著人生,菲董則以此象徵著無限可能,也呈現巴黎與印度的文化交錯。

▲開場的西裝內搭條紋襯衫,長褲的打褶設計獨特。



▲系列帶有貴族學院、紈絝子弟的樣貌。

整體服裝輪廓融合了貴族學院、紈絝子弟與印度傳統元素,質感極佳但又帶有歷練的風霜,加上經過陽光曝曬或磨毛的效果,增添更多細節。開場是西裝內搭條紋襯衫,隨興地開襟並露出裡面的T恤,後續看到長外套或厚外套與短褲、球衣上的寶石刺繡,產生了有趣的矛盾感,每件服裝都實穿且搭配性豐富。

▲多樣的短褲造型,有點矛盾感十分有趣。





▲2026春夏系列中,推出「咖啡豆色調的丹寧」。

LV 2026春夏男裝出現了「CoffeeIndigo」的Hashtag,不是什麼新的咖啡品種,而是菲董的另一個倡議「棕色是新的靛藍」( Brown is the new indigo),受咖啡豆顏色的啟發,棕色水洗丹寧翻轉經典的靛藍丹寧,且顏色是透過編織而非染色完成,讓白色棉線隨著時間推移顯露出來。

▲外套的帽子、Keepall包,都裝飾著充滿印度風情的寶石珠飾。



▲硬箱同樣呼應印度主題。

菲董堪稱玩轉配件的箇中高手,具象的青蛙、火箭都可以變成包包,印度的織毯、寶石珠飾也用在手袋設計,此外,還重現LV前任創意總監Marc Jacobs在2007年為電影《大吉嶺有限公司》(The Darjeeling Limited)設計的包款與行李箱,上面的數字代表在電影中出現的順序,也是當年的原創,這部電影的劇情描述了三兄弟的印度之旅,再次切題。

▲手提包有著來自LV古董行李箱的條紋圖案與仿舊質感。



▲LV x The Darjeeling Limited系列包款。



▲配色彷彿LV包裝紙袋的包包,孔劉(右圖)在秀前搶先背上。

LV品牌大使孔劉以優雅的正是裝束出席看秀,碧昂絲(Beyoncé)一身牛仔造型搭配皮草,與老公Jay-Z一同現身,BTS成員J-Hop穿著全套Danier格紋服裝,手提粉紅色Speedy P9包,王嘉爾以2025秋冬系列服裝亮相,還有布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、GOT7成員BamBam等人都是嘉賓,星光相當耀眼。





▲菲董出場謝幕。



▲碧昂絲與老公Jay-Z一同出席看秀。



▲BTS成員J-Hop是座上賓。



▲王嘉爾穿2025秋冬系列服裝現身。



▲GOT7成員BamBam(左起)、日星平野紫耀、 NCT 127成員中本悠太。

