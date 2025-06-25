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巴黎男裝周 / 孔劉西裝配Speedy包帥炸！LV秀場是「蛇梯棋」　細節很印度

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▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LV在巴黎龐畢度中心外辦秀，場地佈置成巨型蛇梯棋。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

記者林明瑋／綜合報導

如果真的走進蛇梯棋（Snakes and Ladders）遊戲裡，是什麼感覺？LOUIS VUITTON的2026春夏男裝秀場，地板是Damier格紋變成的巨型棋盤，男裝創意總監Pharrell Williams（菲董）從蛇梯棋的發源地印度，展開一場跨越文化的旅程，寶石刺繡等細節讓處處都有小驚喜。韓星孔劉穿著合身的短版西裝與丹寧褲、手提Speedy包現身看秀，展現有型的紳士魅力。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LV 2026春夏男裝在巴黎男裝周發表。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲韓星孔劉出席看秀。

位於巴黎龐畢度中心外的秀場，由印度知名建築師事務所Studio Mumbai的創辦人、建築師Bijoy Jain與菲董聯手打造，蛇梯棋的玩家需要擲骰子決定步數，遇樓梯或蛇，會往上攀爬或滑落，隱喻著人生，菲董則以此象徵著無限可能，也呈現巴黎與印度的文化交錯。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲開場的西裝內搭條紋襯衫，長褲的打褶設計獨特。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲系列帶有貴族學院、紈絝子弟的樣貌。

整體服裝輪廓融合了貴族學院、紈絝子弟與印度傳統元素，質感極佳但又帶有歷練的風霜，加上經過陽光曝曬或磨毛的效果，增添更多細節。開場是西裝內搭條紋襯衫，隨興地開襟並露出裡面的T恤，後續看到長外套或厚外套與短褲、球衣上的寶石刺繡，產生了有趣的矛盾感，每件服裝都實穿且搭配性豐富。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲多樣的短褲造型，有點矛盾感十分有趣。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲2026春夏系列中，推出「咖啡豆色調的丹寧」。

LV 2026春夏男裝出現了「CoffeeIndigo」的Hashtag，不是什麼新的咖啡品種，而是菲董的另一個倡議「棕色是新的靛藍」( Brown is the new indigo），受咖啡豆顏色的啟發，棕色水洗丹寧翻轉經典的靛藍丹寧，且顏色是透過編織而非染色完成，讓白色棉線隨著時間推移顯露出來。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲外套的帽子、Keepall包，都裝飾著充滿印度風情的寶石珠飾。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲硬箱同樣呼應印度主題。

菲董堪稱玩轉配件的箇中高手，具象的青蛙、火箭都可以變成包包，印度的織毯、寶石珠飾也用在手袋設計，此外，還重現LV前任創意總監Marc Jacobs在2007年為電影《大吉嶺有限公司》（The Darjeeling Limited）設計的包款與行李箱，上面的數字代表在電影中出現的順序，也是當年的原創，這部電影的劇情描述了三兄弟的印度之旅，再次切題。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲手提包有著來自LV古董行李箱的條紋圖案與仿舊質感。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲LV x The Darjeeling Limited系列包款。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲配色彷彿LV包裝紙袋的包包，孔劉（右圖）在秀前搶先背上。

LV品牌大使孔劉以優雅的正是裝束出席看秀，碧昂絲（Beyoncé）一身牛仔造型搭配皮草，與老公Jay-Z一同現身，BTS成員J-Hop穿著全套Danier格紋服裝，手提粉紅色Speedy P9包，王嘉爾以2025秋冬系列服裝亮相，還有布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、GOT7成員BamBam等人都是嘉賓，星光相當耀眼。
▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲菲董出場謝幕。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲碧昂絲與老公Jay-Z一同出席看秀。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲BTS成員J-Hop是座上賓。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲王嘉爾穿2025秋冬系列服裝現身。

▲LV 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲GOT7成員BamBam（左起）、日星平野紫耀、 NCT 127成員中本悠太。

【看更多2026春夏男裝】

PRADA

PRADA用顏色與輪廓譜寫出春夏的愜意，編織帽彷彿被風吹向一邊，充滿律動感，短褲、長版上衣讓男士們解放雙腿，輕甜的粉紅、淺藍，與亮眼的大紅、鮮綠，搭配中性的卡其或黑灰色調，讓整個系列帶著個性與歡愉。

▲PRADA 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2026春夏男裝。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎男裝周, 2026春夏, LouisVuitton, LV, 路易威登, PharrellWilliams, CoffeeIndigo, LVMenSS26, PRADA

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