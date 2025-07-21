CITIZEN台灣限定錶有彩蛋　台北時區標示小星星

▲Hebe田馥甄佩戴CITIZEN台灣限定款「心之所向款」光動能全球電波時計錶款EC1192-58A。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

粉紅金色調腕錶深受亞洲市場喜愛，日本腕錶品牌CITIZEN今夏推出3款此熱門色調錶款，讓女性在正式或休閒場合都能閃耀自信魅力，特別是代言人Hebe田馥甄於廣告中所戴的「心之所向」光動能全球電波時計錶款EC1192-58A腕錶為台灣限定款，擁有如水滴般弧線的粉紅金鈦金屬錶殼，重量僅為不到兩顆馬卡龍重的36公克，令人驚喜的是TPE台北時區繪有星芒圖騰，寵愛台灣藏家。





▲CITIZEN台灣限定「心之所向」光動能全球電波時計錶款EC1192-58A， 29,900元。

CITIZEN同步推出兩款新女錶，一款粉紅金色錶是搭配柔漸層粉紅色面盤的光動能三針錶款EW2426-54X，配有日期與星期顯示窗；另一款相同功能錶款為粉紅金錶殼搭配銀色錶帶及米白色錶盤的EW2429-56X，以雙色設計吸引目光，不變的是維持一慣的優雅，並運用光動能驅動錶款，既實用也實踐永續概念。





▲CITIZEN光動能三針錶款EW2426-54X採用Sakura pink櫻花粉紅金錶殼錶帶，18,800元。





▲CITIZEN搭配銀色錶帶及米白色錶盤EW2429-56X腕錶，18,800元。

天梭表（Tissot）今年也推出陣容完整的PRC 100 Solar太陽能腕錶，當自然光和人造光穿過藍寶石水晶錶鏡時，會被下方近乎透明的蜂巢結構透明太陽能板吸收，進而轉換為電能儲存在可充電的電池中，品牌特別強調其優異性能，經過10分鐘光照即可提供24小時電池續航，若完全充電後更可在黑暗中連續使用14 個月，今夏特別推出錶徑34毫米腕錶，當中包括近來最熱門的冰河藍色面盤款式。

▲天梭表PRC 100 Solar冰河藍面盤的太陽能腕錶34毫米款式。（圖／翻攝天梭表IG）