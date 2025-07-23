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像糖果一樣的寶格麗項鍊好繽紛　存在感強烈、戴上時髦感立現

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▲▼ BVLGARI,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲寶格麗彩色寶石珠寶繽紛亮麗，Tubogas系列黃K金藍色托帕石鑲鑽項鍊（下）。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）大膽的色彩美學傳承百年，最新力作Bvlgari Color主題6件作品，不僅以糖果般飽和色調的彩色寶石為主角，也結合品牌標誌性的設計元素，激盪出新火花，樣式涵蓋Tubogas、Cabochon及Allegra系列，款款都是存在感強烈之作，除了與晚裝完美合襯，也能融入日常與白襯衫、T恤造型搭配，輕鬆穿戴出時髦韻味。

▲▼ BVLGARI,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Cabochon系列黃K金紫水晶鑲鑽戒指（左），藍色托帕石鑲鑽戒指（右）。

具彈性結構的的寶格麗Tubogas短頸鍊，此次推出鑲嵌蛋面切割紫水晶玫瑰金款與藍色托帕石為主石的黃K金項鍊；Cabochon系列則首次以鮮豔彩色寶石作為主軸，創作蛋面切割藍色托帕石和紫水晶等兩款黃K金戒指，均以兩圈密鑲鑽石點綴；Allegra系列則新增可配成套的項鍊與耳環，項鍊匯集刻面切割與蛋面切割的紫水晶、橄欖石、黃水晶與藍色托帕石，明亮的色彩組合洋溢活潑氣息。

▲▼ BVLGARI,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Allegra系列玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。

▲▼ BVLGARI,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲嵌鑽石、橄欖石、紫水晶與黃水晶的Allegra耳環。

義大利珠寶品牌DAMIANI也擅長運用彩色寶石展現義式熱情，最新Ode all’Italia高級珠寶以義大利自然景致、歷史建築與文化靈魂為靈感，打造「Lights of the Sea海之光暈」、「Landscapes of the Soul心靈風景」與「Dwellings of Time時光之居」三大篇章，展現獨到的色彩美學，以向穆拉諾島吹製玻璃工藝致敬Bagliori Di Murano耳環為例，採用2顆會由紫變粉的變色藍寶石展現奇幻色彩；而以帕拉伊巴碧璽為主石搭配燦爛橙色藍寶石的Agrumia戒指，則呼應西西里島的活力氣氛。

▲▼ BVLGARI,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Bagliori Di Murano18K白金與玫瑰金藍寶鑽石耳環，4,480,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ BVLGARI,DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Agrumia 18K白金及黃金帕拉伊巴碧璽黃鑽戒指，5,820,000元。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, DAMIANI

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