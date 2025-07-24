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MIDO復古錶掌握世界時間　飛行員風格錶帶還可變極簡款

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▲▼MIDO,Longines 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star Worldtimer腕錶，31,300元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）近來大吹復古風，以1944年問世以來象徵絕佳防水工藝的Ocean Star系列為藍本，結合實用時間時區功能，推出Ocean Star Worldtimer腕錶，採用搶眼的銀色格紋面盤，點綴黑紅格紋分鐘刻度與復古MIDO標誌，搭配刻有全球各大城市名稱的黑色單向旋轉錶圈，展現70年代的復古美學，也讓人一眼能對應出時間，配上日期與星期顯示，實用性大增。

▲▼MIDO,Longines 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star Worldtimer腕錶搭配向飛行員致敬的黑色Bund復古風格皮革錶帶。

MIDO Ocean Star Worldtimer腕錶另一復古元素是採用向飛行員致敬的黑色Bund復古風格皮革錶帶，提供兩種佩戴樣貌，可以是黑皮帶車縫紅線的簡約模樣，或是搭上內裡縫有白線的飛行員風格款式；內載具80小時動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯，防水200米。

▲▼MIDO,Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表ZULU TIME 1925 世界時區100周年紀念腕錶不鏽鋼款，106,600元。（圖／浪琴表提供）

浪琴表（Longines）1925年推出史上首款雙時區腕錶「Zulu Time」，至今專業飛航領域仍使用「Zulu時間」，4位數時間格式消除了上午（AM）與下午（PM）指示的混淆。今年適逢品牌Zulu Time錶款問世百周年，特別推出Zulu Time 1925先行者系列世界時區100周年紀念腕錶套組與不鏽鋼版本，同步推出錶徑39毫米與42毫米的新款Zulu Time先行者系列腕錶，配置磨砂無煙煤色面盤，配上藍色陶瓷嵌飾的雙向旋轉錶圈，滿足不同風格的旅人。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Longines, 浪琴表

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