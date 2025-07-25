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亮珠寶／FRED獨家鑽石如船帆輪廓　LV星形鑽辨識度超高

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▲▼ special cut diamond 。（圖／公關照）

▲FRED Force 10系列FRED Hero Cut手鍊。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歷史悠久的精品品牌標誌性元素深植人心，品牌將經典化為永恆，就是研發專屬切割鑽石了。法國珠寶品牌FRED因招牌Force 10手鍊與海洋運動有深厚淵源，因此於2022年推出品牌專屬切割工藝「FRED Hero Cut」鑽石，36個切割面向品牌創立年份1936年致敬，而閃耀光芒的鑽石型態則讓人聯想到船帆輪廓，此獨特切割鑽石運用在Force 10手鍊上再合適不過。

▲▼ special cut diamond 。（圖／公關照）

▲FRED於2022年推出獨特船帆輪廓的FRED Hero Cut鑽石。

FRED近日為玫瑰金與白金材質打造的大型款Force 10手鍊，鑲嵌一顆0.5克拉的「FRED Hero Cut」切割鑽石，配上纜繩元素的手環，呼應品牌與海洋的緊密關係，位於經典扣環中的主鑽彷彿懸浮於半空中，凸顯品牌的非凡工藝。

▲▼ special cut diamond 。（圖／公關照）

▲LV Diamonds鑽石系列獨家LV Monogram Star星形切割鑽戒。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ special cut diamond 。（圖／公關照）

▲LV Monogram Star 星形切割鑽石呈現53個尖頭切面。

LV（Louis Vuitton，路易威登）則從1896年創作的星形 Monogram花朵圖案獲得啟發，發表有53個尖頭切面的「LV Monogram Star 星形切割」鑽石，讓人一眼就能認出是源於Monogram圖案的嶄新鑽石切割工藝，品牌高級珠寶常可見此特殊切割的璀璨鑽石作為主角，也運用在LV Diamonds 鑽石系列戒指或鍊墜，展現華麗的時尚宣言。

▲▼ special cut diamond 。（圖／公關照）

▲萬寶龍生肖與符號系列尋龍之旅限量款8鋼筆。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ special cut diamond 。（圖／公關照）

▲萬寶龍尋龍之旅應龍限量款8鋼筆的筆蓋頂端鑲嵌獨家六角白星切割鑽石。

而全球首家以品牌Logo作為切割鑽石靈感的是萬寶龍（Montblanc），2006年慶祝品牌百周年慶時，發表歷經8年研發的六角星鑽，頂部有19個切割面而底部有24個切割面，呈現如品牌Logo六角白星的造型，經常鑲嵌於頂級限量書寫工具的筆蓋頂端，散發迷人耀眼光芒。

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關鍵字：

FRED, Louis Vuitton, 路易威登, LV, 萬寶龍, Montblanc

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