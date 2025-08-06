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HUBLOT黑鑽錶低調奢華　方形建築結構絕配型男

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▲▼HUBLOT,Dior 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Square Bang Unico極致黑計時鑽錶，1,031,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

全黑腕錶自帶酷味與神秘感，HUBLOT再添低調奢華感，推出Square Bang Unico極致黑計時鑽錶，全黑陶瓷打造的方形錶殼經過霧面與拋光處理，展現現代建築般的立體感，錶圈鑲嵌 44顆黑鑽，讓光線在腕間折射出低調卻強烈的視覺衝擊，搭配黑色方形刻紋橡膠錶帶，完美融合運動風格與華麗元素。

▲▼HUBLOT,Dior 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Square Bang Unico極致黑計時鑽錶，錶圈上鑲嵌44顆黑鑽。

Square Bang Unico極致黑計時鑽錶除了展現幾何美學與酷黑魅力，HUBLOT精密的機械結構也是亮點，一如品牌經典特色，面盤呈現自製 UNICO自動上鍊飛返計時機芯，每個部件、每項功能都是巧妙裝飾，實用與風格並重。

▲▼HUBLOT,Dior 。（圖／公關照）

▲限量100只的Dior Chiffre Rouge Black Ultramatte 38mm自動上鍊黑鑽腕錶，670,000元。（圖／Dior提供）

Dior不對稱美設計著稱的Chiffre Rouge 系列腕錶也加入奢華版本，發表全球限量100只的Chiffre Rouge Black Ultramatte 38mm自動上鍊黑鑽腕錶，錶圈的黑鑽與黑色漸變紅色面盤形成強烈對比，品牌創辦人迪奧先生的幸運數字「8」也特別以紅色突顯，而品牌另一經典元素籐格紋則呈現在面盤、橡膠錶帶與機芯自動盤上，彰顯優雅不凡的風格。
 

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關鍵字：

HUBLOT, Dior

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